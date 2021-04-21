Российский арбитр Сергей Карасев вошел в число арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата Европы-2020.

21 апреля судейский комитет УЕФА назвал 18 арбитров, которые будут работать на Евро-2020. Единственный россиянин в списке – Сергей Карасев. В его бригаду вошли Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Также матчи Евро обслужат Феликс Брых (Германия), Славко Винчич (Словения), Орель Гринфельд ﻿(Израиль), Карлос Дель Серро (Испания), Артур Соареш Диаш (Португалия), Даниэль Зиберт (Германия), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Иштван Ковач (Румыния), Данни Маккели (Нидерланды), Антонио Матеу Лаос (Испания), Майкл Оливер (Англия), Даниэле Орсато (Италия), Энтони Тейлор (Англия), Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Хацеган (Румыния), Джюнейт Чакыр (Турция), Андреас Экберг (Швеция).

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Стефани Фраппар из Франции станет первой женщиной-арбитром на мужском Евро. Она будет обслуживать матчи в качестве резервного судьи.

Также в состав арбитров чемпионата Европы в рамках программы обмена между УЕФА и КОНМЕБОЛ попал аргентинец Фернандо Рапаллини.

Евро-2021 пройдет с 11 июня по 11 июля. Планируется, что турнир примут 12 европейских городов.

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