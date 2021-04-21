Бильбао не будет принимать матчи во время Евро-2020.

УЕФА принял такое решение из-за жестких карантинных ограничений, установленных в Стране Басков. В Бильбао было запланировано проведение трех игр группового этапа: Испания – Швеция, Испания – Польша, Словакия – Испания, а также матч 1/8 финала. Теперь вместо Бильбао эти игры пройдут в Севилье.

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Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Планируется, что турнир примут 12 европейских городов.

Евро-2020 Петербург может принять дополнительные матчи Евро (Daily Mail) 18/04/2021 В 09:56