Бильбао не будет принимать матчи во время Евро-2020.
УЕФА принял такое решение из-за жестких карантинных ограничений, установленных в Стране Басков. В Бильбао было запланировано проведение трех игр группового этапа: Испания – Швеция, Испания – Польша, Словакия – Испания, а также матч 1/8 финала. Теперь вместо Бильбао эти игры пройдут в Севилье.
Евро-2020
Карасев вошел в пул арбитров на Евро-2020
- Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.
- Планируется, что турнир примут 12 европейских городов.
Евро-2020
Петербург может принять дополнительные матчи Евро (Daily Mail)
Евро-2020
Сборная России сыграет с Польшей и Болгарией перед Евро