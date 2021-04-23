Санкт-Петербург и Севилья примут дополнительные матчи Евро-2020 вместо Дублина и Бильбао – об этом сообщил глава польского футбольного союза и вице-президент УЕФА Збигнев Бонек.

«Севилья и Санкт-Петербург – официально! Нужно еще немного поработать, и мы начинаем сначала – база, переезды, логистика», – написал Бонек.

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Ранее сообщалось, что УЕФА ведет переговоры о передаче Петербургу матчей группового этапа между Польшей и Словакией, Швецией и Словакией, Швецией и Польшей, а также одной встречи 1/8 финала.

Изначально в Петербурге планировалось проведение трех матчей группового этапа (Бельгия – Россия, Финляндия – Россия и Финляндия – Бельгия) и одного из четвертьфиналов.

Евро-2021 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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