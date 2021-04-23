Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю женщину. Оба обвинения относятся к инциденту, произошедшему 1 ноября 2020 года.

Гиггза также обвинили к принуждающем и контролирующем поведении в отношении третьей девушки. Футболиста освободили под залог, он обязан явиться в суд Манчестера 28 апреля, сообщает Goal

После появившейся информации Гиггза отстранили от работы со сборной, о чем стало известно из заявления Футбольной ассоциации Уэльса.

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«Футбольная ассоциация Уэльса приняла к сведению решение Королевской прокуратуры о предъявлении обвинения Райану Гиггзу, менеджеру мужской национальной сборной. В свете этого решения FAW может подтвердить, что Роберт Пейдж возьмет на себя роль менеджера мужской национальной сборной на турнире Евро-2020 этим летом, и ему будет помогать Альберт Штуйвенберг», – гласит сообщение на сайте

Пейдж уже работал исполняющим обязанности Гиггза, когда Райан был арестован в ноябре 2020 года.

Без Гиггза валлийцы прошли в Лигу А Лиги наций и стартовали в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

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