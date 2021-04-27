Составы сборных-участниц Евро-2020 будут расширены с 23 до 26 игроков.
Как сообщает The Times, комитет УЕФА по делам национальных сборных принял такое решение из-за увеличившейся вследствие пандемии коронавируса нагрузки на футболистов. Также это должно обеспечить командам большую гибкость при выборе состава в случае заражения кого-либо из игроков.
- УЕФА также позволил 5 замен в матчах Евро-2020 и финального турнира Лиги наций.
- Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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