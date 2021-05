Диджей Мартин Гаррикс и рок-группа U2 записали официальный гимн чемпионата Европы по футболу. Сингл называется We Are The People We’ve Been Waiting For и выйдет 14 мая 2021 года – в этот день Гарриксу исполняется 25 лет.

«Мартин обожает футбол, поэтому это была для него очень важная работа, и он очень тщательно выбирал соавторов. Он потратил месяцы, работая над этой песней, чтобы сделать ее идеальной, и как только Боно и Эдж были на борту, она достигла новых высот. Сингл уже готов, и в настоящее время они находятся в Лондоне, работая над видео», – приводит слова музыкального инсайдера The Sun

Автором гимна Евро-2016 был французский диджей Дэвид Гетта.

Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

