Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поможет исполняющему обязанности Робу Пейджу во время чемпионата Европы-2020. Гиггза отстранили от работы с национальной команды из-за скандала, связанного с избиянием бывшей девушки. О том, что Гиггз будет опосредованно причастен к работе со сборной, сообщил сам и.о. главного тренера Роб Пейдж.

«Мы были на связи, и на прошлой неделе я отлично поговорил с ним. Вы не переходите от дружеских и рабочих отношений к тому, чтобы перестать разговаривать. Конечно, я собираюсь общаться с ним, и он хочет лучшего для Уэльса. Что касается окончательных решений, то это будет на мне. Но Райан сказал, что если мне понадобится какой-либо совет или другой взгляд на вещи, то он всегда будет там.

Он хочет лучшего для Уэльса. Приятно слышать это, но в конечном итоге решения будут приниматься мной, Альбертом Стюивенбергом, Тони Струдвиком и Тони Робертсом. Конечно, это непростые обстоятельства, от этого никуда не деться. Но это та ситуация, в которую мы попали, поэтому мы справляемся с ней наилучшим образом. На предыдущие два тренировочных лагеря парни отреагировали положительно, на них это никак не повлияло, и я думаю, что здравый смысл преобладает. Наконец, к счастью, мы все, включая Райана, прекрасно понимаем, что должно произойти, и можем сосредоточиться на текущей работе – подготовке команды к Евро», – приводит слова Пейджа The Sun

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Пейдж уже работал исполняющим обязанности Гиггза, когда Райан был арестован в ноябре 2020 года.

Без Гиггза валлийцы прошли в Лигу А Лиги наций и стартовали в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

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