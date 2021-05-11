Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв готов вернуть в состав команды нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.
По информации Bild, Лёв лично позвонил 31-летнему Мюллеру и предложил вернуться в сборную на Евро. Ранее он отказался от вызова Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса из-за омоложения состава.
  • Заявка на Евро должна быть отправлена 19 мая, в нее войдут 26 футболистов.
  • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
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