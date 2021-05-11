Тренерский штаб сборной России объявил состав на сборы национальной команды перед чемпионатом Европы-2020.
В расширенный список вошли Матвей Сафонов, Денис Макаров, Арсен Захарян. Станислав Черчесов вызвал следующих футболистов:
- вратари: Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).
- защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).
- полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания).
- нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).
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Также в резервный список вошли еще 7 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.
- вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва).
- защитники: Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург).
- полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»).
- нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва).
Окончательная заявка из 26 футболистов станет известна после сбора в Австрии (22-31мая).
- Евро-2020 состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.
- Сборная России попала в группу В, где сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
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