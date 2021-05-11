Опубликовано 11/05/2021 в 10:37 GMT | Обновлено 11/05/2021 в 10:37 GMT

Тренерский штаб сборной России объявил состав на сборы национальной команды перед чемпионатом Европы-2020.

В расширенный список вошли Матвей Сафонов, Денис Макаров, Арсен Захарян. Станислав Черчесов вызвал следующих футболистов:

вратари : Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва). защитники : Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный).

Георгий Джикия («Спартак» Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Илья Самошников («Рубин» Казань), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный). полузащитники : Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Макаров («Рубин» Казань), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Денис Черышев («Валенсия» Испания). нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак» Москва).

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Также в резервный список вошли еще 7 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

вратари : Александр Максименко («Спартак» Москва).

Александр Максименко («Спартак» Москва). защитники : Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург).

Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург). полузащитники : Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»).

Юрий Газинский («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»). нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва).

Окончательная заявка из 26 футболистов станет известна после сбора в Австрии (22-31мая).

Евро-2020 состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.

Сборная России попала в группу В, где сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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