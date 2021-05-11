Почему нет Гилерме?

В перерыве легендарного матча с Сербией Черчесов заменил Гилю – русский бразилец играл максимально нервно, поэтому Стас откровенно психанул.

Казалось, Маринато вернется в марте, но Черчесов проигнорировал его перед играми отбора на ЧМ. Теперь Гилерме нет даже в пятерке вратарей сборной: получается, главный тренер котирует Шунина, Лунева, Дюпина, Сафонова и Максименко выше, чем парня, который добывал путевку на Евро.

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Почему так вышло? Первая версия – конфликт между Гилей и Стасом, но мы об этом вряд ли узнаем. Второй вариант чуть сложнее. Возможно, после перфоманса Гилерме с сербами Черчесов решил, что у вратаря осталась последняя жизнь. Весной бразилец смотрелся так же бодро, как и весь «Локо», но сначала получил глупую дисквалификацию за провокацию фанов «Спартака», а потом безнадежно поплыл в Петербурге.

Все честно: у Гили был шанс, он не вывез и пролетел мимо Евро. Там, судя по всему, сыграет Антон Шунин, который провел очень ровный и приличный сезон.

Гилерме пропускает первый мяч (Неманья Радоньич) в матче Сербия – Россия Фото: Getty Images

У Смолова есть надежда

В предварительную заявку сборной попали Дзюба, Соболев и Заболотный. Их объединяют два фактора: во-первых, они номинально габаритные нападающие, во-вторых, они были полезными и результативными на протяжении всего сезона.

Смолов пролез в резервный список, и это уже победа: известно, что у Черчесова тяжелые отношения с нападающим «Локо», но Станислав не мог проигнорить весенний ренессанс Федора. Учитывая, что в финальный состав войдут 26 игроков, Смолову нужно ураганно провести два последних матча и верить, что Черчесов наберет четырех форвардов.

Впрочем, сильно париться из-за однотипного трио тоже не надо. Соболев круто играет внизу, Дзюба здорово борется наверху и скидывает мячи, а Заболотный крайне пластичен. Считать их тремя деревянными столбами тупо несправедливо – оставим эти стереотипы для КВН.

Где Антон Миранчук?

Фанаты «Локо» грустят из-за того, что в сборной не воссоединятся братья Миранчуки, но тут Черчесов объективен, хоть и суров.

Антон сначала был травмирован, а потом не выходил в основе клуба аж с декабря. Весной он выскакивал с бенча и даже отдал пару важных ассистов (например, с ЦСКА на Кубок), но этого оказалось мало. Неудивительно, что Черчесов выбрал Рифата Жемалетдинова – другого решалу из ромба Николича.

Зачем сборной Жирков?

Юрий Валентинович – великий талисман. Несмотря на то, что он отыграл в чемпионате меньше 1000 минут и редко выходил в старте, Жирков однозначно пригодится команде, у которой толком нет левого латераля.

Дистанция на Евро – максимум семь матчей, так что Юра покажет и отбор, и дриблинг, и фирменные удары с подборов после стандартов. Судя по всему, уже летом Жирков все же завяжет со спортом: будет круто, если он уйдет так же красиво, как Игнашевич.

Кого явно уберут?

Черчесов точно подвинет кого-то из голкиперов: либо Сафонова (многовато ошибался весной), либо Дюпина (не хватает статуса). Из полевых сомнительные перспективы у Захаряна, Мухина и Самошникова – кажется, их включили в главный список только для того, чтобы замотивировать.

В целом ростер от Стаса более-менее адекватен: нет ни оглушительных сенсаций, ни кейсов в духе Игоря Денисова, когда тренер прокинул футболиста только из-за личных отношений.

Правда, считать выбор Черчесова окончательным тоже нельзя – перед Евро всегда случаются обиднейшие травмы, так что 2-3 фамилии из основного списка явно поменяются.

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