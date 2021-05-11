Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил включение 17-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в заявку национальной команды.
«На возраст мы не смотрим. Смотрим на то, как футболист играет и развивается. Захарян может сыграть на нескольких позициях, плюс проявил себя на молодежном Евро – не то чтобы мы это декларировали, но мимо таких вещей стараемся не проходить. Воспользуемся возможностью познакомиться, поработать на сборе и принять решение», – приводит слова Черчесова Sport24.
- В расширенный состав сборной России на Евро вошли 29 основынх футболистов плюс семь игроков, которые могут быть вызваны в случае необходимости.
- Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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