Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк объявил, что не выступит на Евро-2020, так как не успеет восстановиться после травмы связок колена.

«Это был очень долгий путь. Я двигался шаг за шагом, все получалось, никаких рецидивов не было, восстановление проходило здорово. На последней стадии мне нужно было определиться – сыграю я на Евро или нет? Учитывая то, как все складывается, я решил не ехать на Евро и начать последний этап восстановления в межсезонье.

Сконцентрируюсь исключительно на старте предсезонной подготовки с клубом, это реалистичная цель, и я буду к ней идти. Я очень расстроен тем, что пропущу чемпионат Европы, но нужно это принять», – цитирует 29-летнего Ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля»

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Ван Дейк получил травму крестообразных связок колена в пятом туре АПЛ-2020/21 и с тех пор не выходил на поле.

Евро пройдет с 11 июня по 11 июля.

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