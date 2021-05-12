Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт сменил спортивное гражданство.
Он получил испанский паспорт и вместо сборной Франции получил право сыграть на чемпионате Европы-2020 за «Ла фурию роху». Министерство юстиции Испании официально подтвердило, что 26-летний футболист стал подданным этой страны.
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Королевская федерация футбола ждет окончательного разрешения ФИФА на смену сборной, но по данным газеты Marca, это считается юридической формальностью. Источники сообщили, что инициатива исходила от главного тренера национальной команды Луиса Энрике, но и сам Эмерик был заинтересован в выступлении за Испанию.
Лапорт родился во Франции, но в 17 лет перебрался в Страну Басков и подписал первый профессиональный контракт с «Атлетиком» из Бильбао. Он на протяжении шести сезонов выступал за баскский клуб, пока не перешел в «Манчестер Сити» за 65 миллионов евро.
- Защитник провел 24 матча за юношеские и молодежные сборные Франции разных возрастов. Он никогда не выступал за главную команду.
- Главный тренер Дидье Дешам трижды вызывал его в основную сборную (последний раз – в августе 2019-го), но Лапорт не вышел на поле из-за травмы.
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