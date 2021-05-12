Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт сменил спортивное гражданство.

Он получил испанский паспорт и вместо сборной Франции получил право сыграть на чемпионате Европы-2020 за «Ла фурию роху». Министерство юстиции Испании официально подтвердило , что 26-летний футболист стал подданным этой страны.

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Королевская федерация футбола ждет окончательного разрешения ФИФА на смену сборной, но по данным газеты Marca, это считается юридической формальностью. Источники сообщили , что инициатива исходила от главного тренера национальной команды Луиса Энрике, но и сам Эмерик был заинтересован в выступлении за Испанию.

Лапорт родился во Франции, но в 17 лет перебрался в Страну Басков и подписал первый профессиональный контракт с «Атлетиком» из Бильбао. Он на протяжении шести сезонов выступал за баскский клуб, пока не перешел в «Манчестер Сити» за 65 миллионов евро.

Защитник провел 24 матча за юношеские и молодежные сборные Франции разных возрастов. Он никогда не выступал за главную команду.

Главный тренер Дидье Дешам трижды вызывал его в основную сборную (последний раз – в августе 2019-го), но Лапорт не вышел на поле из-за травмы.

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