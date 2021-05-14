УЕФА выпустил официальный плейлист предстоящего Евро-2020. В него вошли 100 треков, в том числе один – от представителя России, рэпера Моргенштерна.
Совместный с казахстанским диджеем Иманбеком и американским рэпером Fetty Wap трек Алишера называется Leck (с английского – «Утечка»). В нем есть следующие строки:
Собрались как-то раз америкос, казах, еврей (хэй)
Евро-2020
Лапорт ушел из сборной Франции и сыграет на Евро за Испанию
Ворвались на твой трап и забрали ****** [девушек легкого поведения] (хэй)
Собрались как-то раз америкос, казах, еврей (хэй, хэй, хэй, хэй, хэй, хэй, хэй)
Сделали такой хит, что весь мир ***** [офигел] (хэй, хэй, хэй, хэй, хэй, хэй, хэй)
Также в плейлисте можно найти официальный гимн турнира от диджея Мартина Гаррикса и Bono (We Are The People). Еще в него попали мелодии таких известных исполнителей, как Энрике Иглесиас, Джастин Бибер и другие.
- Алишер Моргенштерн – 23-летний российский рэпер, автор трех альбомов и лидер всевозможных музыкальный чартов.
- Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 странах Европы.
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