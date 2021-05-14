Полузащитник АЗ Калвин Стенгс не попал в предварительный список сборной Голландии на чемпионат Европы-2020. Тренерский штаб во главе с Франком де Буром опубликовал перечень 34 футболистов, которые могут оказаться в окончательной заявке национальной команды на Евро. Стенгса там не оказалось.
Хотя у него были хорошие шансы попасть на континентальное первенство не по спортивному принципу. Стенгс встречается с дочерью Де Бура Бо. Но в субботу, 8 мая, футболист дал интервью голландскому телеканалу NOS и заявил, что не хотел бы получать преференции от главного тренера.
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«Не уверен, что уже получил место в сборной на Евро. Моя ситуация, конечно, отличается от остальных, но я хочу сам заслужить его. У нас с Де Буром нормальные отношения – когда я прихожу к ним в гости или они ко мне, то Франк не тренер.
Думаю, у всех есть тесть. Де Бур – тренер в сборной, и это другое. А то, что люди говорят про меня в сборной из-за блата, то это было бы так просто. В реальности все намного сложнее», – сказал Калвин.
- В 29 матчах чемпионата Голландии-2020/21 Стенгс забил семь мячей и отдал пять голевых пасов. У 22-летнего полузащитника семь матчей за национальную команду, он дебютировал еще при Роналде Кумане в 2019 году.
- Франк де Бур объявит окончательную заявку сборной Нидерландов на чемпионат Европы-2020 26 мая.
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