Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович не выступит в составе национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.
Футболист лично связался с главным тренером Янне Андерссоном и сообщил, что пропустит турнир из-за травмы, информирует официальный сайт скандинавской сборной.
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Ранее стало известно, что для полного восстановления от растяжения левого колена Ибрагимовичу потребуется шесть недель. Он травмировался в игре 35-го тура Серии А с «Ювентусом».
- Златан вернулся в сборную в 2021-м спустя четыре года с последнего матча.
- Форвард провел два матча (отбора к ЧМ и товарищеский), в которых отметился одним ассистом.
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