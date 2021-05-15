Опубликовано 15/05/2021 в 13:51 GMT | Обновлено 15/05/2021 в 13:54 GMT

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович не выступит в составе национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.

Футболист лично связался с главным тренером Янне Андерссоном и сообщил, что пропустит турнир из-за травмы, информирует официальный сайт скандинавской сборной.

Евро-2020 Зять тренера Голландии отказался от блата и не попал на Евро ДЕНЬ НАЗАД

Ранее стало известно, что для полного восстановления от растяжения левого колена Ибрагимовичу потребуется шесть недель. Он травмировался в игре 35-го тура Серии А с «Ювентусом».

Златан вернулся в сборную в 2021-м спустя четыре года с последнего матча.

Форвард провел два матча (отбора к ЧМ и товарищеский), в которых отметился одним ассистом.

Евро-2020 УЕФА убрал трек Моргенштерна из официального плейлиста Евро ВЧЕРА В 10:14