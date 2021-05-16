Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба посетит шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
В выпуске Дзюба расскажет о чемпионате Европы по футболу, сообщает официальный сайт «Первого канала». Шоу с участием футболиста выйдет в эфире в пятницу в 23:15 по московскому времени.
- Другими гостями станут актеры Юлия Пересильд и Клим Шипенко, а также группа «Би-2».
- Артем занимает второе место в гонке бомбардиров с 16 голами, уступая лишь партнеру по атаке Сердару Азмуну (19).
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