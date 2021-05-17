Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген не сыграет на чемпионате Европы-2020 за сборную Германии. Этим летом немецкому голкиперу предстоит операция на колене.

«Я разочарован поражением и тем, что мы потеряли шансы выиграть Ла Лигу. После непростого старта сезона мы показали характер, проведя 19 матчей без поражений, но не смогли сохранить форму. Вместе с медицинской командой клуба я решил, что сделаю дополнительную операцию на колене. Мне грустно, что этим летом я пропущу Евро-2020 с Германией. Спасибо за поддержку в трудное время года и оставайтесь здоровыми!» – написал Тер Стеген в инстаграме.

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В этом сезоне Тер Стеген провел 30 матчей в Ла Лиге и пропустил 30 мячей, отыграв 11 встреч на ноль.

Контракт немца с «Барсой» истекает 30 июня 2025 года.

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