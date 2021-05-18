Тренерский штаб сборной Швеции назвал состав национальной команды на чемпионат Европы по футболу 2020 года.

Вместо травмированного нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича главный тренер Янне Андерссон вызвал форварда «Спартака» Джордана Ларссона. Также на Евро сыграют еще два футболиста из РПЛ, оба представляют «Краснодар» – Кристофер Ульсон и Виктор Классон. Экс-футболисты «быков» Маркус Берг («Гётеборг») и Андреас Гранквист («Хельсингборг») тоже в составе.

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Сборная Швеции сыграет с командами Испаниеи, Польши и Словакии в группе E.

Златан Ибрагимович не примет участие в чемпионате Европы из-за травмы колена.

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