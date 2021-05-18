Нападающий «Реала» Карим Бензема официально вошел в состав сборной Франции на чемпионат Европы-2020. Главный тренер команды Дидье Дешам включил форварда в окончательный список из 26 игроков.

33-летний футболист получит в сборной Франции 19-й номер – его девятка занята Оливье Жиру. Для введения Карима в стартовый состав Дешам поменяет тактику, сообщает L’Equipe

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Нападающий не вызывался в национальную команду с 2015 года. Его отстранили из-за скандала с партнером по сборной Матье Вальбуэна. Бензема якобы шантажировал Вальбуэна, угрожая выложить в интернет интимное видео с его участием. Карим не выступил на Евро-2016 и победном ЧМ-2018. Форвард «Реала» отрицает все обвинения, но до этого момента Дешам не хотел видеть его в команде.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе с Германией, Венгрией и Португалией.

В сезоне-2020/21 Бензема забил за «Реал» 22 мяча в 33 играх Ла Лиги.

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