Нападающий «Боруссии» Марко Ройс объявил, что пропустит чемпионат Европы-2020. Футболист не примет участие в турнире по собственному желанию.

«После сложного, изматывающего, и, к счастью, удачного сезона мы вместе с Йоахимом Лёвом решили, что мне не стоит ехать на чемпионат Европы. Это решение было для меня очень трудным, потому что я всегда рад выступать за свою страну. Но после напряженного года я решил дать своему тело время на восстановление. Я воспользуюсь перерывом, чтобы начать новый сезон с новыми силами. Желаю Йоги и нашей сборной всего наилучшего на чемпионате Европы. Я буду болеть за команду, скрестив пальцы», – написал Ройс в инстаграме.

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На Евро-2020 сборная Германии встретится в группе с командами Франции, Венгрии и Португалии.

Из-за травм Ройс уже пропустил ЧМ-2014 и Евро-2016.

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