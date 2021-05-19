Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на попадание в сборную Франции спустя шесть лет – главный тренер Дидье Дешам внес его в заявку на Евро-2020.

«Очень горжусь возвращением в сборную Франции и оказанным мне доверием. Благодарю семью, друзей, мой клуб, а также всех, кто всегда поддерживал меня и давал мне силы каждый день», – написал футболист.

Евро-2020 Бензема – в сборной. Он не играл на крупных турнирах с 2014-го 10 ЧАСОВ НАЗАД

Дешам рассказал, что долго обдумывал неоднозначное решение. «Мы встретились, у нас был продолжительный разговор. После я долго все обдумывал и пришел к такому решению. Не раскрою, о чем мы говорили, это останется между нами. Это было нужно мне, это было нужно ему.

У меня было много разных случаев в работе, и я всегда отодвигал свое мнение в сторону, если это было нужно. Сборная Франции не принадлежит мне, пусть даже я несу ответственность за происходящее с ней и выбор, который я делаю», – цитирует Дешама RMC Sport

Нападающий не вызывался в национальную команду с 2015 года. Его отстранили из-за скандала с партнером по сборной Матье Вальбуэна.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе с Германией, Венгрией и Португалией.

В сезоне-2020/21 Бензема забил за «Реал» 22 мяча в 33 играх Ла Лиги.

Евро-2020 Бензема могут вернуть в сборную спустя 6 лет (Le Parisien) 18 ЧАСОВ НАЗАД