В мае 2008 года Россия играла товарищеский матч против сербов. Павел Погребняк смачно вонзил со штрафного, но тут же повредил колено и нарвался на мучительную дилемму. С одной стороны, лучший страйкер Кубка УЕФА мог сыграть на Евро под препаратами, но рисковал доломаться. С другой стороны, «Зенит» настаивал на операции, чтобы Пога как раз ожил к возобновлению РПЛ. Павел немного подумал и поступил рационально: отказался от Евро и лег под нож. Говорят, Гус Хиддинк был в ярости – голландец вообще не понимал, как что-то может быть важнее твоей сборной.

Прошло 13 лет. До Евро остается меньше месяца, но суперзвезды из элитных чемпионатов уже дают понять: в июне их на поле лучше не ждать. Одним из первых отвалился нидерландский кэп Вирджил ван Дейк: он заявил, что лучше нормально восстановится после разрыва крестов, чем сфорсирует реабилитацию ради сборной. В переводе на человеческий язык решение ВВД звучит так: «Да, я еще не играл на Евро и ЧМ, но ставлю интересы «Ливерпуля» превыше всего – так что сорри».

Примерно так же поступил Марко Ройс. У него внезапно нет травмы, но он почувствовал, что после такого лютого сезона силы на исходе – значит, лучше сгонять в отпуск, чем весь июнь мотаться по Европе и словить переутомление. Партнер Марко по сборной Германии Марк-Андре тер Стеген выбрал аналогичный путь: немец стал четвертым в «Барсе» по игровому времени, но понял, что в бундестим будет дальше сидеть за спиной Нойера. Чтобы не тухнуть на лавке, Марк назначил операцию на лето и тоже забил на Евро – разумный подход.

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Скорее всего, ближе к началу турнира отказов станет еще больше, но это не должно никого удивлять. Во-первых, коронавирус действительно сделал сезон безразмерным: игроки топ-клубов последний раз нормально отдыхали весной 2020-го. Хотя назвать это отдыхом тяжело: они сидели дома, поддерживали форму и стрессовали из-за полной неизвестности. Потом было футбольное лето, мини-отпуск и сверхинтенсивные чемпионаты, которые требовалось резко завершить как раз к Евро. На нечеловеческий график аргументированно жаловался Пеп Гвардиола и другие коучи, но это никого не волновало.

Вся футбольная индустрия экстренно восстанавливала финансы после локдауна, так что о здоровье игроков думали в последнюю очередь. Теперь футболисты ведут себя симметрично: у них есть право отказаться от сборной, и они им пользуются. После 12 подряд футбольных месяцев нельзя обвинять кого-то в эгоизме или антипатриотизме – вероятно, многих игроков уже тошнит от одного вида мяча.

Во-вторых, каждый из продинамивших Евро футболистов умеет пользоваться календарем. Всего через полтора года в Катаре стартует чемпионат мира – там смогут сыграть и ВВД, и Тер Стеген, и даже Марко Ройс, если как обычно не сломается. Поэтому чемпионат Европы – тот ивент, которым вполне можно пожертвовать, ведь дальше будет круче.

Марко Ройс, «Боруссия Дортмунд» Фото: Getty Images

В-третьих, футбол сборных в целом постепенно отмирает. 15-20 лет назад мужики громко пели гимн, держали руку у сердца и считали долгом биться за страну. Сейчас, в эпоху продвинутой статистики, матчи сборных – это просто посредственные встречи несыгранных команд.

Клубный футбол окончательно победил. Тот же Ван Дейк прекрасно осознает, что если он, пропустив год, потом жестко сломается на Евро, то максимально подведет тех, кто будет два сезона платить ему зарплату за нулевой КПД. Логичнее отстраниться от сборной – там хотя бы не замешаны деньги, поэтому совесть ВВД останется чистой.

Конечно, по глубине падения чемпионату Европы по футболу еще далеко до ЧМ по хоккею, который уже давно никого не возбуждает. Но тренд очевиден: футболисты начали вслух говорить о том, что их не волнует крупный международный турнир. С годами голоса таких игроков будут звучать все громче, и это нормально: нынешняя модель, когда в конце выматывающего сезона нужно пахать за флаг и гимн, неминуемо устаревает.

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