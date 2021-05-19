Опубликовано 19/05/2021 в 11:48 GMT

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал состав на Евро-2020. В команду вернулись защитник «Боруссии» Матс Хуммельс и нападающий «Баварии» Томас Мюллер.

Вратари: Бернд Лено, Мануэль Нойер, Кевин Трапп.

Защитники: Маттиас Гинтер, Робин Гозенс, Кристиан Гюнтер, Марсель Хальстенберг, Матс Хуммельс, Лукас Клостерманн, Робин Кох, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле.

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Полузащитникиинападающие: Эмре Джан, Серж Гнабри, Леон Горетцка, Илкай Гюндоган, Кай Хавертц, Йонас Хофман, Йозуа Киммих, Тони Кроос, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Флориан Нойхаус, Лерой Сане, Кевин Фолланд, Тимо Вернер.

32-летний Хуммельс и 31-летний Мюллер не играли за сборную с ноября 2018 года – Лёв объявил курс на омоложение состава.

Евро пройдет с 11 июня по 11 июля, Германия сыграет на групповом этапе с Францией, Венгрией и Португалией.

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