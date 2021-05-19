Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд включит в расширенный состав команды 52 игроков для подготовки к Евро-2020.
В итоговую заявку на чемпионат Европы попадут только 26 футболистов, однако Хьюлманд решил перестраховаться и вызвать в национальную команду в 2 раза больше претендентов. Одна из причин – в продолжающейся пандемии коронавируса.
«Ситуация с пандемией заставила нас посмотреть на ситуацию немного шире. Особенно, если из-за коронавируса за короткое время мы потеряем сразу нескольких игроков», – заявил менеджер сборной Дании Кристиан Норкьер.
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Fotbollskanalen со ссылкой Ekstrabladet сообщает, что уже сейчас 52 предполагаемых игрока получили электронное письмо от Федерации футбола Дании с указанием важных дат, которые они должны отслеживать. Например, подготовительные сборы и день отъезда на первый матч Евро-2020.
- На чемпионате Европы сборная Дании сыграет в группе B против Финляндии, Бельгии и России.
- Матч против команды Станислава Черчесова станет заключительным для датчан на групповом этапе. Игра пройдет 21 июня в Копенгагене.
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