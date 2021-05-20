Опубликовано 20/05/2021 в 16:21 GMT | Обновлено 20/05/2021 в 16:22 GMT

Иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи Евро-2020 без виз.

Как сообщил генеральный директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин, болельщики смогут приехать в Россию без виз по паспорту болельщика и при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Официальные лица турнира и персонал также смогут оформить въезд в Россию в упрощенном порядке.

«В нынешних непростых условиях перемещение людей серьезно сокращено, и мы встретили понимание федеральных органов власти и смогли открыть границу для тех, кто летом собирается приехать к нам в Петербург на праздник футбола. При этом очень важно понимать, что мы намерены провести максимально безопасный турнир – разрешение на въезд в Россию не отменяет правила и меры, которые нужно соблюдать на территории России: в частности, отрицательный ПЦР-тест и прочее», – приводит слова Сорокина ТАСС

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