Сборная Бельгии – фаворит группы группы B на Евро-2020 и будущий соперник сборной России. Рассказываем самое важное, что нужно знать о команде Роберто Мартинеса.

Путь на Евро

Бельгийцы лавиной прокатились по отборочной группе и доминировали над соперниками круче, чем Хабиб в партере против Конора. «Красные дьяволы» набрали максимум очков, забили 40 мячей и пропустили всего три в 10 матчах против России, Кипра, Казахстана, Шотландии и Сан-Марино. Учитывая силу команды Роберто Мартинеса, голы Дениса Черышева и Георгия Джикии в обоих матчах можно считать неплохим достижением.

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Заявка на турнир

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Селс («Страсбур»)

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Бойята («Герта»), Джейсон Денайер («Лион»), Томас Вермален («Виссел Кобе»), Ян Вертонген («Бенфика»), Тома Мёнье («Боруссия» Дортмунд), Тимоти Кастань («Лестер»)

Полузащитники: Янник Карраско («Атлетико»), Насер Шадли («Истанбул Башакшехир»), Торган Азар («Боруссия» Дортмунд), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Деннис Прат («Лестер»), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»)

Нападающие: Жереми Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал» Мадрид), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссар («Брайтон»), Миши Батшуайи («Кристал Пэлас»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»)

Кто из звезд не поехал

За три года с чемпионата мира-2018 сборная Бельгии почти не изменилась. Из той команды на Евро заявлены 18 футболистов, каждый из которых остался ключевым на своей позиции. В глаза бросается отсутствие трех фамилий. Во-первых, Венсана Компани. После «Сити» центральный защитник и капитан «красных дьяволов» укатил в родной «Андерлехт», где летом 2020-го завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

Не заслужил вызов в сборную вечно подающий надежды Аднан Янузай. Парнишка отбегал 35 матчей за «Реал Сосьедад» и сделал 4+4, но явно уступает другим кандидатам на место правого вингера. Также не будет когда-то мощного центрального полузащитника Муссы Дембеле – он уехал по делам в Китай и с чемпионата мира не вызывается в сборную.

Главная звезда

Сборная Бельгии – один звездный сквад. Здесь собраны чемпионы Англии и Италии, представители топ-клубов Германии и Испании. Лидер – лучший ассистент Лиги чемпионов и один из ярчайших игроков АПЛ Кевин де Брёйне. 29-летний полузащитник выполняет в сборной те же функции, что и в «Сити»: держит центр поля и с удовольствием снабжает партнеров сладкими передачами, а в паузах настраивает на борьбу.

Главный янгстер

Жереми Доку, сборная Бельгии Фото: Getty Images

В России молодыми талантами по-прежнему считаются 25-летние братья Миранчуки и 23-летний Андрей Мостовой. У бельгийцев тоже есть проблемы с новым поколением: на Евро средний возраст заявленных игроков – 28,7 лет.

Среди поистрепанных футболистов юношеской энергией и отсутствием седины выделяется нападающий Жереми Доку. Парню 18 лет, сезон он закончил во французском «Ренне», хотя еще в сентябре бегал за «Андерлехт». Со статистикой у него не супер: 4 гола и 7 ассистов за 3300 минут. Но от парня вряд ли потребуют многого и не факт, что выделят игровое время. Скорее, его везут подышать ароматами крупного турнира и привыкнуть к атмосфере с прицелом на будущее.

Что за тренер

Роберто Мартинес празднует забитый мяч с Дрисом Мертенсом Фото: Getty Images

Роберто Мартинес – ровесник Станислава Черчесова по времени работы в сборной. Испанец рулит с 2016 года и пока не вызывает нареканий: с ним Бельгия возглавила рейтинг ФИФА и завоевала бронзу ЧМ-2018. При Роберто «красные дьяволы» провели 54 матча и проиграли всего четыре (еще 8 встреч свели вничью). Одно из достижений тренера – помимо успешного выступления в России – рекордная в истории команды серия из 24 матчей без поражений.

Какая тактика

Против топ-сборных Мартинес играет чуть скромнее обычного: переходит на схему 4-3-3 и искусственно сдерживает атакующие порывы своей команды, чтобы не провалиться сзади. В такие дни Бельгия крошит соперников резкими подключениями крайних защитников, которые ассистируют тройке нападающих.

Против сборных попроще Роберто развязывает руки передней линии: схема превращается в 3-4-3 с насыщенным центром, откуда приходит основная угроза. Де Брёйне с охотой стреляет по воротам или отправляет мяч на фланг, где индивидуально сильные партнеры делают разницу. Такой игры стоит ждать от Бельгии на групповом этапе – сборные России, Финляндии и Дании эту команду не испугают.

Оптимальный состав

Расписание

12 июня. Бельгия – Россия (21:00, Санкт-Петербург﻿)

17 июня. Дания – Бельгия (18:00, Копенгаген﻿)

21 июня. Финляндия – Бельгия (21:00, Санкт-Петербург﻿)

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