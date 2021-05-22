Сборная Македонии – дебютант чемпионатов Европы. Вряд ли от команды ждут грандиозных результатов в финальной части, но возможность преподнести сюрприз у них точно будет.

Путь на Евро-2020

В групповом этапе чемпионата Европы македонцы попали в компанию с Польшей, Австрией, Словенией, Израилем и Латвией. Но проиграли только первым двум командам, которые и заняли 1 и 2 место. Команда оказалась третьей и пробивались на турнир через плей-офф. Сначала хлопнули Косово, а в драматичном мини-финале – Грузию. Северная Македония впервые в истории вышла в финальный этап чемпионата Европы.

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Оптимальный состав

Как играют

Весь отборочный цикл македонцы меняли схему и решали вопрос с игрой в обороне. Если в атаке за счет индивидуальных действий многое получалось, то вот с защитой – беда. В итоге главный тренер Игор Ангелоски заканчивал отборочный цикл Евро-2020 схемой 3-5-1-2, лишний защитник старался скрывать недостаток общекомандного мастерства. Скорее всего, с этой схемой команда и начнет турнир. Мегадисциплина и попытки креатива в атаке за счет Пандева, Нестеровски и Элмаса – вряд ли Северная Македония способна удивить кого-либо тактически.

Кто из звезд не поехал

Учитывая небольшой выбор звезд в принципе, главный тренер по-максимуму заполнил заявку игроками из европейских чемпионатов. Главная потеря – нападающий «Удинезе» Илия Нестеровски. Он пропустит турнир из-за разрыва крестообразных связок. Ангелоски не стал игнорировать даже не самых статусных ветеранов: в состав попал бывший нападающий «Брюгге» Иван Тричковски. 34-летний ветеран играет в Греции, но принцип тренерского штаба – если был в команде в отборе, будешь и в итоговой заявке.

Главная звезда

Горан Пандев, сборная Македонии Фото: Getty Images

Горан Пандев, 37 лет («Дженоа»)

37-летний Пандев по-прежнему в порядке. Именно он забил решающий мяч Грузии и вывел команду на Евро-2020. Правда, всего в отборочном этапе он положил три мяча. С одной стороны – мало, но Македония в принципе не самая результативная команда, поэтому критиковать его за это бессмысленно. Больше забивал только полузащитник «Наполи» Элиф Элмас – у него четыре гола.

Главный янгстер

Элиф Элмас Фото: Getty Images

Элиф Элмас, 21 год («Наполи»)

Центральный полузащитник итальянского клуба стоит чуть ли не больше, чем весь остальной состав македонцев – 18 миллионов евро. И его уже хотят видеть у себя другие итальянские гранды. В сборной он лидер, лучший бомбардир и игрок, определяющий направление атак. Чемпионат Европы станет для него важным форумом с точки зрения развития карьеры.

Тренер

Игор Ангеловски Фото: Getty Images

Игор Ангеловски – национальный герой. Он принял сборную в 2016-м с уверениями, что этой команде под силу преодолеть многолетний кризис. На тот момент ему было всего 39, но он моментально начал воплощать задумки. Дошло до того, что в конце марта команда обыграла Германию 2:1 в отборе на ЧМ-2022, и тогда эксперты назвали это сенсацией. Но Ангеловски так не считал – он сразу дал понять, что не стоит недооценивать его команду, и она поборется с любым соперником независимо от статуса. Кстати, Ангеловски всего четыре месяца не дотянул до статуса самого молодого тренера финальной части Евро-2020. Моложе толькоАндрей Шевченко.

Заявка на турнир

Сборная Македонии против Румынии в отборе на ЧМ-2022 Фото: Getty Images

Вратари: Крал Димитриевский («Райо Вальекано»), Дамьян Шишковски («Докса»), Ристе Янков («Работнички»).

Защитники: Стефан Ристовски («Динамо» Загреб), Висар Муслиу («МОЛ Фехервар»), Эгзон Бейтулай («Шкендия»), Кире Ристевски («Уйпешт»), Джоко Зайков («Шарлеруа»), Дарко Вельковски («Риека»), Эзган Алиоски («Лидс»).

Полузащитники: Ариян Адеми («Динамо» Загреб), Энис Барди («Леванте»), Стефан Спировски (АЕК Ларнака), Бобан Николов («Лечче»), Тихомир Костадинов («Ружомберок»), Ферхан Хасани («Партизани»), Элиф Элмас («Наполи»), Даниэль Аврамовски («Кайсериспор»), Дарко Чурлинов («Штутгарт»), Марьян Радески (Академия Пандев).

Нападающие: Горан Пандев («Дженоа»), Александр Трайковски («Мальорка»), Иван Триковски (АЕК Ларнака), Влатко Стояновски («Шамбли»), Крсте Велковски («Сараево»), Милан Ристовски («Спартак» Трнава).

Расписание

13 июня. Австрия – Северная Македония (19.00, Бухарест)

17 июня. Украина – Северная Македония (16.00, Бухарест)

21 июня. Северная Македония – Нидерланды (19.00, Амстердам)

Прогноз

На первый взгляд, Македония – аутсайдер группы. Австрии команда дважды проиграла в отборе, от Украины Шевченко тоже ждут борьбы за выход в плей-офф, а еще и мощная Нидерлнды. Очевидно, что парни поборются, но сложно ожидать от них больше одного очка в группе.

Winline считает, что Македония не выиграет ни одного матча. Победа сборной в группе оценивается кэфом 21 , в турнире – 480

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