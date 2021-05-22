Нападающий «Зенита» Артем Дзюба и Иван Ургант договорились пробежаться в плавках в случае громкой победы сборной России.
– Иван, давайте обсудим, что если футболисты сборной России выиграют что-то такое значимое, мы с вами вдвоем выбежим куда-нибудь, – предложил футболист.
– На поле голыми? – отреагировал Ургант.
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– Ну, если вы хотите, можем и в плавках.
– А зачем нам ждать, пока вы что-то выиграете?
– Как правило, мы вряд ли что-то выиграем.
– Нет, не надо так говорить.
– Согласен. Значит, мы выбежим, пока нас кто-то не остановит шокером или дубинкой, – заключил Дзюба.
- Сборная России сыграет на чемпионате Европы в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Артем Дзюба взял третье золото РПЛ с «Зенитом» и стал лучшим бомбардиром первенства, забив 20 мячей.
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