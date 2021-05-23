Сборная Португалии – действующий победитель чемпионата Европы, хотя с последнего турнира прошло уже 5 лет. За сборную все еще выступают футболисты, которые напрямую причастны к тому триумфу. И они жаждут снова испытать чувство большой победы.

Путь на Евро

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Португальцы знатно пощекотали нервишки своим фанатам в отборочном турнире. Команду отжеребили в обрубленную группу из пяти команд (в стандартной, как известно, шесть), а в соперники подкинули упертых украинцев и сербов, которые в первых двух матчах оставили Криштиану без побед (2 балла из 6). Поражение от команды Андрея Шевченко в шестом туре сказалось на итоговом положении Португалии в таблице, но не на исходе кампании – сборная на три очка опередила Сербию и следом за Украиной вышла в финальный турнир со второго места.

Оптимальный состав

Как играют

Технично, как и подобает вышитой топ-игроками сборной. А если серьезно, то игра Португалии завязана на индивидуально сильных игроках передней линии и универсальных крайних защитниках. Чаще всего Сантуш использует схему 4-3-3, в которой Криштиану месит соперников впереди в тройке с Феликсом и Бернарду, а на краях их поддерживают резкие и наглые Канселу с Геррейру, которые могут как здорово навесить/прострелить, так и ворваться в чужую штрафную. Нельзя забывать и про короля середины поля – Бруну Фернандеша. Его удары и остроумные передачи – дополнительный козырь команды.

Кто из звезд не поехал

Тренерский штаб сборной Португалии сделал релевантный и понятный выбор – собрал ровно тех, кто заслужил игрой за последние 9 месяцев. К звездам из топ-чемпионатов добавили игроков лучших клубов местного турнира. Получился мощнейший состав, который не вызывает вопросов.

В списке мог оказаться, но не попал туда по объективным причинам один из сильнейших янгстеров страны – 21-летний нападающий Сёрен Тринкау. Парень вызывался в сборную, пока выступал за «Брагу», но променял международную карьеру на мягкую скамейку «Камп Ноу». 1200 минут на поле и 3+2 за сезон – такой себе повод, чтобы посетить Евро.

Главная звезда

Криштиану Роналду, сборная Португалии Фото: Getty Images

Криштиану Роналду, 36 лет (Ювентус)

Наивно было ждать здесь кого-то другого. Несмотря на предпенсионный по меркам футбола возраст, Криштиану без проблем удерживает позицию звезды мирового уровня – как на поле, так и в медиа. Нападающий будто на Ferrari выиграл гонку бомбардиров Серии А (29 голов, больше трети мячей «Ювентуса» в турнире) и красиво взрывал Италию новостями об очередной дорогущей покупке, свежих бизнес-проектах и финансовых успехах.

Хотя взбодрить и привести «Ювентус» к трофеям в этом сезоне у Роналду не получилось, тренеров с партнерами по сборной в преддверии Евро этот факт волновать не должен. В национальной команде Криш всегда настолько мотивирован, что энергии хватит на каждого из 32,2 млн португальцев по всему миру. А капитанская повязка в его случае лишь аксессуар – даже без нее каждому понятно, кто в этой сборной номер один.

Главный янгстер

Нуну Мендеш, сборная Португалии Фото: Getty Images

Нуну Мендеш, 18 лет («Спортинг»)

Крайний защитник «Спортинга» – одна из первопричин неожиданного чемпионства лиссабонцев. В 34 матчах сезона «львы» пропустили всего 20 мячей и проиграли лишь один матч – правда ведь потрясающий результат для команды из суперрезультативного чемпионата? На счету Нуну 1+1, но эти цифры нисколько не раскрывают его основные качества, ведь парень чрезвычайно хорош в обороне: выполняет по два отбора и перехвата за игру и играет очень чисто (меньше одного фола за 90 минут).

Неудивительно, что переход из команды U-21 во взрослую получился мгновенным. Впервые Мендеш получил вызов в марте, и на его счету уже три матча в отборе к ЧМ-2022, два из которых он начал в основе. Стремительное развитие юноши не могло остаться незаметным для топ-клубов. Журналист Николо Скира написал о серьезном интересе к игроку из Англии, в том числе от «Ливерпуля» и «Сити». А как известно, Гвардиола разбирается в защитниках из Португалии, и ценник в 70 млн евро его не испугает.

Что за тренер

Фернанду Сантуш и Жоау Пальинья Фото: Getty Images

Фернанду Сантуш – самый успешный тренер в истории сборной Португалии, если измерять это звание трофеями. Бывший защитник принял команду в 2014-м, а уже спустя два года на пару с Эдером привел к золоту чемпионата Европы во Франции. Благодаря тому успеху Сантуш заработал карт-бланш от увольнения до самой старости. Ну а победа в дебютном розыгрыше Лиги наций и бронза на Кубке Конфедераций в России вовсе возвели его в статус неприкасаемой легенды, сопоставимой с Криштиану.

Заявка на турнир

Сборная Португалии Фото: Getty Images

Вратари: Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Антони Лопес («Лион»), Руй Силва («Гранада»)

Защитники: Жоау Канселу («Ман Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Ман Сити»), Нуну Мендеш («Спортинг»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд)

Полузащитники: Данилу Перейра («ПСЖ»), Жоао Рафинья («Спортинг»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («МЮ»), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Ренату Саншиш («Лилль»), Сержиу Оливейра («Порту»), Вильям Карвалью («Бетис»)

Нападающие: Педру Гонсалвиш («Спортинг»), Андре Силва («Айнтрахт» Франкфурт), Бернарду Силва («Ман Сити»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсало Гуэдеш («Валенсия»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафа Силва («Бенфика»)

Расписание

15 июня. Венгрия – Португалия (18:00, Будапешт﻿)

19 июня. Португалия – Германия (18:00, Мюнхен﻿)

23 июня. Португалия – Франция (21:00, Будапешт﻿)

Прогноз

Предварительно понятно одно – в группе Португалия точно не станет последней. Уровень команды позволит обыграть как минимум Венгрию. Против Франции и Германии будет сложно, но чем Криштиану, Феликс и другие португальские звезды уступают тем же немцам? Как раз матч против Германии станет для команды Сантуша определяющим: либо португальцы выйдут вторыми вслед за французами, либо скрестят пальцы в надежде, что хотя бы две сборные с третьих строчек выступят хуже.

Winline считает Португалию шестым фаворитом Евро. Поставить на то, что Криштиану выиграет еще один трофей, можно с кэфом 9,0

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