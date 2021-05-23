Из всех локаций Евро-2020 Глазго – город со старейшей футбольной историей. Футбольная столица Шотландии идеально подходит для проведения юбилейного чемпионата Европы.

Как добраться?

Прямых рейсов до Глазго из Москвы нет. Чаще всего путешественников ждет пересадка в Амстердаме, но для авантюристов существует вариант аж с тремя переходами (Санкт-Петербург – Рига – Лондон). Из Питера путешествие выйдет еще более запутанным. Самолет придется менять во Франкфурте, Хельсинках, Лондоне или том же Амсетрадме – всего 1-2 пересадки за рейс. Ценник на билет туда-обратно приличный. Повезет, если купите дешевле 30 тысяч, основной прайс-лист покусывает в промежутке 40-60к.

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В самом городе развит автобусный транспорт. В отличие от перерфирийных «гормошек» в Глазго автобусы технологичны и даже снабжены туалетом. Плюс на них можно дешево и быстро добраться в центр хоть из пригорода – настолько хороша автобусная сеть.

Где пройдут матчи?

Игры Евро примет стадион «Хэмпден Парк». Арену возвели в 1903 году, и история стадиона неразрывно связана с древнейшим шотландским клубом «Куинз Парк» (основан в 1867-м). Команда с 1873 года заиграла на поляне с названием «Хэмпден Парк» и спустя 11 лет из-за строительства железной дороги на обжитом месте переползла на соседний стадиончик. Название менять не стали, и там «Куинз Парк» играл до начала XX века. Клуб расширялся и требовал нового места жительства. В 1903-м строительство нынешнего «Хэмпден Парк» закончилось, и дальнейшие переезды уже не требовались.

Арену спроектировал великий архитектор футбольных стадионов Арчибальд Литч (шотландец создал «Селтик Парк», «Айброкс», «Стэмфорд Бридж», «Гудисон Парк» и другие). «Хэмпден Парк» отличался бездонной вместительностью и на момент открытия был самым огромным в мире. Стадион легко вмещал до 100 тысяч человек, а после реконструкции в 1927 году – до 150 тысяч. Рекорд посещаемости на нем зафиксировали в 1937-м: на игру с Англией приехало 149 415 зрителей. Позже вместимость уменьшилась в целях безопасности и из-за замены стоячих мест сидячими. Сейчас «Хэмпден Парк» рассчитан на 51 866 болельщиков.

«Хэмпден Парк» Фото: Getty Images

Главный шотландский стадион редко принимал крутые матчи. В 1960-м здесь прошел финал Кубка чемпионов между «Реалом» и «Айнтрахтом». Мадридцы разбили соперника 7:3 и увековечили арену пятой подряд победой в турнире. Плюс тот финал стал самым результативным в истории, а Ференц Пушкаш вонзил рекордное количество мячей в решающем матче (покер). Далее арена становилась местом проведения лишь финалов внутренних турниров и домашних игр сборной. Евро-2020 станет первым крупным событием для стадиона за 61 год.

Расписание матчей

«Хэмпден Парк» примет три матча группы D и одну битву 1/8 финала. Вот полное расписание игр:

29 июня – 1/8 финала: сыграют победитель группы Е и лучшая третья команда из квартетов A, B, С или D (22:00).

Какие клубы располагаются в Глазго?

«Селтик» и «Рейнджерс» – самые знаменитые команды не только города, но и всей Шотландии. Они были основаны еще в позапрошлом веке (1887-й и 1872 год соответственно) и являются рекордсменами по победам во внутренних турнирах. А их дерби – Old Firm – старейшее и одно из жесточайших в Европе.

Кроме двух гигантов, в Глазго обитает пара команд попроще. «Партик Тисл» рубится в третьем шотландском дивизионе. А хозяин стадиона Евро «Куинз Парк» тухнет со своей гигантской ареной в четвертой лиге. Однако даже они имеют несколько крутых чашек. Команды заиграли с футбольного каменного века, «Куинз Парк» в XIX столетии взял 10 Кубков Шотландии и больше не побеждал в этом турнире. А «Партик Тисл» по разу вырвал национальный Кубок и Кубок Лиги, правда, уже в XX веке.

Футбольные знаменитости Глазго

Величайшей фигурой города является сэр Алекс Фергюсон. Прославленный тренер родился в Глазго и начал карьеру игрока в «Куинз Парк». Далее шотландец поиграл в «Рейнджерс», но не запомнился футболистом. В Глазго пылил и Хенрик Ларссон. Великий швед семь лет нервировал соперников «Селтика» и отказывал топ-клубам. В 2001 году из скромной шотландской лиги Ларссон завоевал «Золотую бутсу».

Хенрик Ларссон («Селтик») Фото: Eurosport

Сейчас главной звездой Глазго является Стивен Джеррард. С 2018-го англичанин тренирует «Рейнджерс» и в этом сезоне прервал 9-летнюю гегемонию «Селтика». Стиви Джи завоевал с клубом 55-е чемпионство в истории и приоткрылся для приглашений топов с континента. За «Селтик» же звездит Скотт Браун. Шотландский костолом рубится за команду с 2007-го и стал живой легендой «кельтов». Браун выиграл с «Селтиком» 10 чемпионств и 11 внутренних кубков. В сборной Скотт провел 55 игр, но не сыграет на чемпионате Европы. 35-летний кэп «Селтика» и в прошлом сборной завершил выступления за национальную команду перед первым за 23 года крупным турниром для Шотландии.

Жилье, прогулки, еда

Снимать отель в Глазго дороговато. В дни Евро цены в средних отелях стартуют почти с 10 тысяч рублей за сутки. О более бюджетных местах можно забыть: во время чемпионата Европы выцепить что-нибудь дешевое – невыполнимый квест.

Архитектура Глазго не самая выдающаяся. Темные каменные дома XX века окрашивают город в не самые радужные цвета, а в пасмурный день он покажется даже мрачноватым. Если вы ценитель такой эстетики, вам здесь понравится. Немолодые районы соседничают с современными зданиями. Дома из стелка и бетона в Глазго тоже есть, а вот высоких зданий – не найти.

Город точно не знаменит особенной кухней. Зато известен пабами, в которых вам нальют все, что пожелаете. Глазго богат на небольшие рестораны, в которых предлагается традиционная британская кухня.

Куда сходить?

Город бурлит футбольной историей и точно заслуживает внимания даже вне чемпионата Европы. Приехать сюда стоит хотя бы ради одного матча: дерби «Селтика» и «Рейнджерс» – это игра, которая подожжет в сердце любого зрителя новый уровень страсти к футболу. Атмосфера дерби пропитана ненавистью и древней футбольной культурой. Живое наблюдение за легендарной рубкой впечатает эмоции и воспоминания на всю жизнь.

Также в Глазго обязательны к посещению футбольные музеи. Кунсткамеры «Селтика», «Рейнджерс» и даже городских команд из низов пронизаны древней историей футбола. Здесь вы узнаете причины жестокой вражды фанатов «кельтов» и «джерс», увидите вживую вековые трофеи. А чтобы еще сильнее утонуть в античности любимого спорта, необходимо заглянуть в Музей шотландского футбола. Он находится прямо в «Хэмпден Парке» и содержит крутые экспонаты. Один из них – Кубок Шотландии. Трофей сконструировали еще в XIX веке, и победитель турнира получает его всего на полчаса. Это настоящая футбольная реликвия.

Музей шотландского футбола, «Хэмпден Парк» Фото: Getty Images

Занятия по душе найдут в Глазго и те, кто терпеть не может ногомяч. Местные пабы символизируют город не меньше Old Firm. Конечно, особенно круче всего там бывает как раз перед матчами, во время и после них. Однако взглянуть, смакуя различные напитки, на братскую атмосферу фанов, посмотреть на мужчин в килтах и послушать игру на волынке точно стоит.

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