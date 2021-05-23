Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о разнице в игре за основную и молодежную национальные команды и сравнил Артема Дзюбу с Ромелу Лукаку.

– Весной ты был на молодежном Евро, сейчас – на основном. Есть разница для тебя? Может быть, другое волнение?

– Я бы не сказал, что волнение есть. Я сыграл много матчей. Уже нет такого волнения, как раньше. Хотя, наверное, с Бельгией в первые минуты будет сложно.

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– Кого-то из игроков соперников отмечал для себя?

– У Бельгии есть Де Брёйне, Лукаку, Азар... Да всю команду можно отметить. У Дании, может быть, назову кого-то, а финнов вообще не знаю.

– У тебя есть представление, как противостоять Лукаку?

– Это второй Дзюба. По массе, думаю, они одинаковы, – приводит слова Дивеева Sport24

Игорь Дивеев дебютировал за взрослую сборную России в ноябре 2020-го и провел два матча. В молодежке он отыграл 13 встреч и забил три мяча.

Сборная России стартует на Евро-2020 12 июня матчем против Бельгии.

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