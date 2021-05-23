Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может отказаться от участия в чемпионате Европы, чтобы поехать на Олимпийские игры.

В скором времени 35-летний испанец поговорит с главным тренером национальной команды Луисом Энрике и обсудит самочувствие после трудного сезона, в котором Рамос часто травмировался. Центральный защитник хотел бы принять участие в обоих турнирах, но думает об отказе от Евро, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде, сообщает Marca

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Олимпиийский игры в Токио начнутся 23 июля и завершатся 8 августа.

Чемпионат Испании «Реал» не продлит Рамоса, если Варан останется в клубе (As) 18/05/2021 В 05:00

Чемпионат Испании Месси, Рамос и еще 5. Самые горячие свободные агенты Ла Лиги 11/05/2021 В 10:15