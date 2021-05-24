Впервые в истории Венгрия второй раз подряд вышла на чемпионат Европы. Все это происходит на фоне футбольного бума в стране – появления новых молодых звезд и возвращения «Ференцвароша» в групповые стадии еврокубков.

ПУТЬ НА ЕВРО

Лига наций Забивает с 35 метров и пасует, как Погба. У Венгрии – талант столетия 06/09/2020 В 07:00

Восхождение Венгрии на Евро вряд ли бы произошло без расширения турнира до 24 команд и, конечно, реформы правил отбора. С другой стороны, зрелищная команда умело воспользовалась вторым шансом после обидной неудачи в квалификации в 2019 году, когда выше в отборе оказались сразу три команды – Хорватия, Уэльс и Словакия. Федерация посмотрела на достойные результаты в равной группе (4 победы в 8 матчах) и поверила в тренера Марко Росси.

Результат пришел уже на следующий год, когда команда зацепилась за черный ход на Евро. Мадьяры сначала победили в группе Лиге Наций с Россией, Сербией и Турцией, а потом в битве за путевку на Евро по очереди убрали Болгарию и Исландию. Такую Венгрию – команду с характером, способную собраться на краткосрочную задачу – было бы обидно потерять в финальной стадии.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

КАК ИГРАЮТ

За пять лет с последнего Евро Венгрия стала значительно сильнее на каждой из позиций – здесь есть заслуга и прогрессивного тренера Марко Росси, и местной федерации. Помимо инвестиций в молодежный футбол, венгерские функционеры натурализовали француза Лоика Него, поигравшего в «Роме», и капитана «Лейпцига» центрбека Вилли Орбана, которые заняли ключевые позиции в составе.

Венгры играют схемой-трансформером, которая изначально выглядит как 3-5-2, но меняется по ходу игры в зависимости от соперника и задач. Если нужно сыграть от обороны, на место левого вингера выйдет защитник, а тот самый Него на правом фланге опустится назад, и получится 5-4-1. Универсальных игроков в команде достаточно – например, раскрывшийся в Бундеслиге Роланд Шаллаи может сыграть и в паре с нападающим Адамом Салаи, и стать крайним полузащитником, если это потребуется.

КТО ИЗ ЗВЕЗД НЕ ПРИЕХАЛ

Единственная существенная потеря Венгрии – полузащитник Жолт Калмар, который тоже стажировался в «Лейпциге», но раскрылся не в Германии, а в чемпионате Словакии несколько лет спустя. На пике формы Жолт травмировал колено и вернется только зимой, хотя Евро должен был стать для 25-летнего центрхава главным трамплином в карьере.

В заявке вы не найдете и Балажа Джуджака, хотя 34-летний вингер карьеру в сборной не завершал и вплоть до осенних матчей 2019 года был ее капитаном. Балаж потерял место в составе, когда перешел в родной «Дебрецен» из второй лиги. Но тренер из принципа не жалеет ветерана – по его мнению, венгерский пердив – слишком слабый турнир, из которого в сборную не попадают. И даже 15 ассистов за сезон не убедили коуча вернуть рекордсмена по матчам за сборную в ростер.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Доминик Собослаи Фото: Getty Images

Доминик Собослаи, 20 лет («РБ Лейпциг»)

Про лидера сборной Венгрии уже много говорили и писали, особенно в контексте матчей со сборной России в Лиге Наций (на Eurosport.ru о нем тоже выходил подробный текст ). С тех пор мало что изменилось – Собослаи по-прежнему техничный, резкий и гиперталантливый атакующий полузащитник, который даже в плохом настроении умеет решать матчи дальними колотушками в стиле Халка.

Правда, не очень понятно, в какой форме приедет лидер Венгрии на Евро – зимой он перешел из «Зальцбурга» в «Лейпциг» к другим звездам страны Вилли Орбану и вратарю Петеру Гулачи, но так за новый клуб и не дебютировал. Полузащитник почти полгода лечит приводящую мышцу бедра и все это время он страдал без игровой практики.

ГЛАВНЫЙ ЯНГСТЕР

Аттила Салаи Фото: Getty Images

Аттила Салаи, 23 года («Фенербахче»)

Если бы Собослаи в свои 20 не был лидером сборной, то, конечно, попал бы в эту главу текста. Других столь же ярких молодых футболистов в целом возрастной Венгрии пока нет, но есть относительно молодой центральный защитник Аттила Салаи. В чемпионат Турции он попал всего полгода назад из Кипра, но стремительно раскрылся и сразу же стал главарем в обороне стамбульского клуба.

Салаи уверенно себя проявляет и за сборную – это он сожрал Дзюбу в октябрьском матче сборных (0:0) и не позволил России опередить Венгрию в группе Лиги Нацией. В матчах с Португалией, Германией и Францией на Евро Аттиле предстоит много работы, а значит он получит и много внимания от скаутов – трудно не заменить почти двухметровую глыбу. Надолго в «Фенере» парень не задержится.

ЧТО ЗА ТРЕНЕР

Марко Росси (Венгрия) Фото: Getty Images

В этом году итальянскому тренеру Марко Росси исполнится 57 лет, но его мало кто знает даже на родине. Долгое время Марко работал в клубах Серии C, параллельно подтапливая на стадионе за «Юве», а последние 10 лет посвятил командам в Восточной Европе. Главный респект в карьере он заслужил после чемпионства с венгерским «Гонведом» в 2017 году – уже тогда удивлялись тактической гибкости тренера, а победу скромной команды, которая совсем недавно стояла на вылет, считали чудом.

С пафосными словами «Мы достигли вершины, и теперь нужно уйти – я не поступаю иначе» Марко вновь проявил принципиальность и пошел искать новую мотивацию. В 2018 году его и подобрала сборная Венгрии. Коуч долго притирался к команде и много ошибался в первые месяцы, но вместо казни получил помилование, а в знак благодарности венграм вывел авторский проект на чемпионат Европы. Федерация верит, что Росси с его опытом делать из «гонведов» конфетки построит новую Супервенгрию вокруг Собослаи, поэтому щедро отписала ему контракт до 2025 года.

ЗАЯВКА НА ТУРНИР

Сборная Венгрии Фото: Getty Images

Вратари: Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Адам Богдан («Фехервар»), Денеш Дибус («Ференцварош»), Балаж Тот («Академия Пушкаша»).

Защитники: Гергё Ловренчич («Ференцварош»), Адам Ланг («Омония»), Аттила Фиола («Фехервар»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Аттила Салаи («Фенербахче»), Сильвестр Хандья («Фехервар»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Акош Кечкеш («Лугано»), Бендегуз Болла («Фехервар»), Чаба Шпандлер («Академия Пушкаша»).

Полузащитники: Адам Надь («Бристоль»), Ласло Кляйнхайслер («Осиек»), Филип Холендер («Партизан»), Доминик Собослаи («РБ Лейпциг»), Давид Шигер («Ференцварош»), Лоик Него («Фехервар»), Даниель Газдаг («Гонвед»), Андраш Шафер («Дунайска-Стреда»), Тамаш Чери («Мезёкёвешд»).

Нападающие: Адам Салаи («Майнц»), Неманья Николич («Фехервар»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Роланд Варга («МТК Будапешт»), Кевин Варга («Касымпаша»), Янош Хан («Пакш»), Саболч Шён («Даллас»).

*Заявка расширенная и будет сокращена на четыре позиции.

РАСПИСАНИЕ

15 июня. Венгрия – Португалия (18:00, Будапешт﻿)

19 июня. Венгрия – Франция (16:00, Будапешт)

23 июня. Германия – Венгрия (22:00, Мюнхен)

ПРОГНОЗ

Жеребьевка не пощадила венгров – они вполне могут зацепить хотя бы одну ничью, но на большее рассчитывать сложно в одной группе со злой Германией и фаворитами турнира Португалией и Францией.

Winline считает, что меньше шансов выиграть турнир только у Северной Македонии (там кэф 480), но для рисковых игроков есть интересный кэф 40,0 на победу Венгрии в группе F. А что, Греция же как-то смогла в 2004-м.

КАК КОМАНДА ВЫСТУПИТ НА ЕВРО?

КАК ВЕНГРИЯ ВЫСТУПИЛ НА ЕВРО? Не выйдет из группы смерти Выйдет из группы смерти Пошумит в плей-офф

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