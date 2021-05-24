Тренерский штаб сборной Испании назвал состав команды на Евро-2020. В заявке не оказалось защитника Серхио Рамоса – таким образом, из «Реала» на турнир не вызван ни один футболист.
Вратари: Симон Унаи, Давид де Хеа, Роберт Санчес.
Защитники: Хосе Луис Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Сесар Аспиликуэта, Маркос Льоренте.
Евро-2020
Рамос может отказаться от Евро ради Олимпиады
Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Педри, Тьяго Алькантара, Коке, Фабиан Руис.
Нападающие: Дани Ольмо, Микель Ойярсабаль, Альваро Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.
- Ранее сообщалось, что 35-летний Рамос может пожертвовать чемпионатом Европы ради участия в Олимпийских играх.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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