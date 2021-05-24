Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил отсутствие в заявке на Евро-2020 центрального защитника Серхио Рамоса и других футболистов «Реала».

«Очевидно, Рамос вне заявки потому, что с января не может набрать нужные кондиции. Это непростое решение, я сообщил ему об этом вчера. Было нелегко. Неприятное ощущение, потому что Рамос всегда играл на высочайшем уровне. Но сейчас я четко вижу, что это на благо команды.

Если бы Рамос и Карвахаль были в состоянии играть, они были бы в списке. Понимаю, что каждый клуб хочет, чтобы его игроки были представлены в сборной, но также клубы просят не вызывать футболистов из-за расписания. Так что они не вызваны из-за травм», – цитирует Энрике As

Евро-2020 Рамос не вызван на Евро. В сборной – ни одного игрока «Реала» 2 ЧАСА НАЗАД

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Испания попала в группу с Польшей, Словакией и Швецией.

Евро-2020 Рамос может отказаться от Евро ради Олимпиады ДЕНЬ НАЗАД