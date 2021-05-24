Защитник «Реала» Серхио Рамос отреагировал на новость о невызове в сборную Испании на чемпионат Европы.
«К неудачам в последние месяцы и странному сезону, который отличается от того, что я испытал за всю свою карьеру, добавился Евро. Я боролся и работал душой и телом каждый день, чтобы быть готовым на 100% и помочь «Реалу», и национальной сборной, но не всегда все идет так, как мы хотим.
Мне больно, что я не смогу помочь своей команде, но сейчас лучше отдохнуть, полностью выздороветь и в следующем сезоне вернуться на прежний уровень. Больно не играть за свою страну, но надо быть честным и искренним. Я желаю всем своим товарищам по команде удачи и надеюсь, что у нас будет отличный чемпионат Европы», – написал Рамос в инстаграме.
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- Сообщалось, что 35-летний Рамос может пожертвовать чемпионатом Европы ради участия в Олимпийских играх.
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Испания попала в группу с Польшей, Словакией и Швецией.
- Рамос участвовал на всех крупных турнирах, начиная с ЧМ-2006. Он двукратный чемпион Европы (2008, 2012) и чемпион мира-2010.
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