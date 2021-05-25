Второй город в серии текстов про столицы Евро после Глазго – Амстердам, который готов воплотить самые тайные желания и стать раем для любого человека на Земле.

Стадион

Если сравнивать «Йохан Кройф Арену» с другими стадионами Евро-2020, можно назвать ее относительно молодой – в этом году она отпраздновала 25-летие. Для строительства крупнейшего спортивного сооружения страны потребовалось всего ничего – горсть рабочих, 3 года и бюджет в 1/10 от стоимости «Газпром Арены» (140 млн евро). Ехидное сравнение этих стадионов неслучайно, потому что у амстердамского тоже закрывается крыша (за 25 минут).

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«Йохан Кройф Арена» Фото: Getty Images

Неудивительно, что самая современная и крутая арена Нидерландов стала центром ее культурной жизни. Здесь проводит домашние матчи наиболее титулованный клуб страны «Аякс», топчет траву команда по американскому футболу «Амстердамские Адмиралы», а еще тут живьем видели Майкла Джексона – в 1997-м, но разве это что-то меняет? Естественно, остальные звезды меркнут на фоне Короля поп-музыки, хотя тоже известны на весь мир – тут выступали Мадонна, The Rolling Stones, Metallica и много кто еще.

Если вы решили, что стадион ограничивается приемом музыкальных гостей и матчами внутренних турниров, то глубоко ошибаетесь. Спустя всего два года после возведения он принял первый топ-матч континентального турнира – финал Лиги чемпионов с участием «Реала» и «Ювентуса» (1:0). В 2000-м здесь прошли пять матчей Евро, а еще спустя 13 лет – решающий матч Лиги Европы, в котором «Челси» продлил заклятие «Бенфики».

К слову, «Йохан Кройф Арена» не сразу была названа в честь легендарного нападающего – ренейминг случился перед сезоном-2018/2019. Тогда же на одной из сторон стадиона появилась большая фотография экс-футболиста, что предало строению еще большую монументальность.

«Йохан Кройф Арена» Фото: Getty Images

Расписание матчей

13 июня, группа C: Нидерланды – Украина (21:00 мск)

17 июня, группа C: Нидерланды – Австрия (21:00 мск)

21 июня, группа C: Северная Македония – Нидерланды (18:00 мск)

26 июня, 1/8 финала: 2-е место в группе А – 2-е место в группе B (18:00 мск)

Какие клубы есть в городе

«Аякс» – чемпион Нидерландов сезона-2020/21 Фото: Getty Images

Помимо всем известного «Аякса», Амстердам приютил еще семь фирм (восьмая – «Блау-Вит» – закончила существование в 2015-м). Из этих команд ни одна не может похвастать профессиональным статусом, хотя тот же АФК (Амстердамский футбольный клуб) старше, чем «Аякс» (126 лет против 121). Среди любителей из Амстердама есть и чемпионы страны: в сезоне-1963/64 отличился клуб ДВС, который затем дошел до четвертьфинала Кубка европейских чемпионов.

И все-таки у большинства команд нет даже десятой доли тех достижений, которыми может похвастать ДВС. Например, величайший момент в истории «Зеебургии» – встреча с «Аяксом» и поражение 1:6 в первом раунде Кубка Нидерландов.

Самый крутой футболист города

Йохан Кройф против «Ден Хаага», 1972 год Фото: Getty Images

Учитывая потрясающую плодородность академии «Аякса», которая выпустила ни один десяток прекрасных игроков, выбор непрост. Поэтому правильнее отметить героев разных эпох. Поросшие мхом фанаты без колебаний назовут небожителем Йохана Кройфа. Суммарно форвард посвятил 35-кратным чемпионам Нидерландов 11 лет карьеры, забил за них 204 мяча и привел команду к трем подряд победам в Кубке европейских чемпионов.

Люди с легкой сединой назовут своего героя – автора восхитительного гола за «Арсенал» в ворота «Ньюкасла» и отдавшего 7 лет «Аяксу» Денниса Бергкампа. Ну а для молодежи (или фанатов «Спартака»), вкусы которой удивительны и непредсказуемы, гением и примером идеального футболиста могут стать Куинси Промес или Джастин Клюйверт.

Причины приехать в город после пандемии

Амстердам Фото: Getty Images

Уже много лет Амстердам плотно ассоциируется с кварталом красных фонарей Де Валлен, но это точно не главная его достопримечательность, ради которой надо срочно выкупать билеты на самолет. Город сохранил в себе десятки исторических зданий и мест, где стоит побывать банально ради личного культурного развития: это десятки церквей, башен и замков, всемирноизвестные музеи Рембрандта, Ван Гога, мадам Тюссо и Анны Франк.

Любителей цветов и свежего воздуха ждет потрясающе душистый и яркий парк Кекенхоф, который покрыт сотнями тюльпанов, нарциссов, лилий и других растений. Невозможно не упомянуть зоопарк Артис – он считается одним из лучших в Европе. На его территории, помимо животных, есть ботанический сад, аквариумы, музей геологии и даже планетарий. Также Амстердам ждет влюбленных парочек и просто людей, вдохновляющихся нежными городскими видами – множество каналов и современная архитектура этому поспособствуют.

Ночной Амстердам Фото: Getty Images

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