Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь считает, что сборную Украины можно считать одним из фаворитов Евро-2020.

– Очень хочется попасть в сборную Украины. Сейчас там собрались очень сильные ребята, очень сильная команда. Правильно все говорят, что Украина – один из фаворитов чемпионата Европы.

– Назови трех самых сильных игроков в сборной Украины по характеру, таланту и мышлению?

Евро-2020 «Больно не играть за Испанию». Рамос – о невызове в сборную 18 ЧАСОВ НАЗАД

– Коля Матвиенко – талантливый парень, и мышление у него одно из лучших на футбольном поле. Саша Зинченко и Руслан Малиновский. Не хочу сказать, что ребята из «Динамо» или других клубов чем-то хуже, но это чисто мой взгляд. Ребята, которые прошли донецкую, шахтерскую школу – они все очень талантливые, у них есть все эти принципы, что вы перечислили, – цитирует Бондаря Tribuna.com

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы, включая Санкт-Петербург.

Украина попала в группу с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.

Евро-2020 Энрике объяснил, почему не вызвал Рамоса на Евро 19 ЧАСОВ НАЗАД