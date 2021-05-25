Сборная Германии – главная загадка чемпионата Европы. После ЧМ-2014 команду так залихорадило, что не справился даже вечный Йоахим Лёв. Турнир 2021 года станет последним для специалиста в Бундестим – ожидается, что его пост примет Ханс-Дитер Флик.

ПУТЬ НА ЕВРО-2020

Евро-2020 Лёв ушел поздно. Но проблема Германии не только в нем 10/03/2021 В 07:11

Выступление в квалификации к Евро-2020 – это, вероятно, последнее достижение Йоахима Лёва. Германия победила в семи матчах из восьми и вышла на мэйджор с первого места. Впрочем, соперники у немцев были не самые грозные: Беларусь, Эстония, Северная Ирландия и Нидерланды. С голландцами и случилось единственное поражение 2:4.

Но с тех пор прошло уже два года, за которые немцы заметно тормознули. За это время они успели влететь Испании 0:6 и провалиться в Лиге Наций, получить сюрприз от Северной Македонии в отборе на ЧМ-22 (1:2) и опробовать десяток разных сочетаний. Правда, отшлифованных вариантов среди них нет по сей день.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

КАК ИГРАЮТ

Сейчас этого не знает даже Йоахим Лёв. Понимая привычки тренера сборной Германии, можно ожидать, что финальная формация на Евро нарисуется где-то за сутки до первого матча команды после бета-тестирования в контрольных матчах. И в течение турнира она еще не раз изменится.

Лёву терять нечего – он в любом случае уходит. И чтобы запомниться напоследок не упрямым снобом, а все же тренером чемпионов мира, коуч готов поступиться принципами и меняться. Амнистия Томаса Мюллера и Матса Хуммельса означает, что они вернутся в основу – будет странно, если Йоги позовет чемпионов мира чисто ради заполнения ростера.

Кроме того, в 2021 году Лёв не мучает команду тактическими вариациями и не изменяет схеме 4-3-3. В ней довольно комфортно себя чувствуют Тимо Вернер (что-то похожее практикует Томас Тухель в «Челси») и Томас Мюллер (помнит, что такое играть справа в атаке у Лёва). А Серж Гнабри при таком раскладе всегда готов меняться функциями с Вернером, если у того будет не его день.

Пока не совсем ясно, кто будет партнером Хуммельса – Рюдигер или Зюле и кого Лёв поставит на фланги обороны – вариантов полно. Зато все предсказуемее в полузащите, где мы наверняка увидим убойную тройку Киммих-Кроос-Гюндоган. Похоже, даже праймовый Горецка до нее не дотянется, но никто не знает, что взбредет в голову Лёву – Леон вполне может уйти на фланг вместо Вернера или Гнабри.

КТО ИЗ ЗВЕЗД НЕ ПРИЕДЕТ

Йоахим Лёв и Марко Ройс Фото: Getty Images

Одна из претензий к Йоахиму Лёву – наличие бессменных любимчиков, но перед Евро он отказался от многих из них, чем, конечно удивил. Вызов в сборную не получили Юлиан Дракслер и Тило Керер из «ПСЖ», Юлиан Брандт из «Боруссии» Дортмунд, а также Джонатан Та из «Байера». Все приезжали в сборную скорее за какие-то персональные симпатии, чем за реальные подвиги в клубном футболе, поэтому среди перечисленных для самой команды потерь нет. Из интересных игроков, прокачавшихся к финалу сезона, Лёв проигнорировал разве что Махмуда Дауда из «Дортмунда» и Ридле Баку из «Вольфсбурга», но каких-то амбиций на основу они вряд ли имели.

В очередной раз мимо мэйджора проедет Марко Ройс – через неделю хрустальному футболисту ударит 32 года, и он взял тайм-аут, чтобы поберечь тело после интенсивного сезона. С одной стороны, Ройса реально жаль – он не брал титул в 2014 году и вообще большие награды обходят его большой талант стороной. С другой стороны, Ройс нечто вроде антиталисмана для сборной – что подтверждает его приезд на ЧМ-2018. Но со сборной Марко не прощается – в «Боруссии» он провел сильный сезон и, возможно, просто бережет силы, чтобы красиво уйти после катарского чемпионата мира.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Мануэль Нойер Фото: Getty Images

Мануэль Нойер, 35 лет («Бавария»)

Марк-Андре тер Стеген не приедет на Евро-2020 и ляжет на операцию, поэтому за спиной лучшего вратаря в истории Германии не будет ненужных разговоров и споров. Не то чтобы это ему мешало, но в случае неприятностей сборной Германии всегда вспоминали архаичность Мануэля и наличие Тер Стегена на лавке. Небольшой аут, который случился у вратаря где-то между чемпионатами мира 2014 и 2018, позади – с Ханси Фликом голкипер вернул себе молодость, уверенность и настрой.

Да, иногда Нойер может позволить себе фейлы, как в матче с «ПСЖ», но стабильно потрясающие рефлексы и чтение игры стирают все ошибки из памяти. Новой революции в футболе ждать от него не стоит, но несколько звездных моментов впереди точно будет.

ГЛАВНЫЙ ЯНГСТЕР

Кай Хаверц Фото: Getty Images

Кай Хаверц, 21 год («Челси»)

Еще один нетипичный, но характерный момент современной Германии – отсутствие молодых игроков в основном составе. С 2004 года Бундестим по традиции зажигает какую-то большую звезду, но в последние годы правления Лёва магия перестала работать. Сейчас в заявке сборной только два футболиста младше 23 лет – 18-летний Джамал Мусиала, который и в «Баварии» толком не играет (его взяли авансом), и 21-летний Кай Хаверц.

Хаверц дебютировал в сборной уже после ЧМ-2018, но и новичком в еврофутболе его не назовешь – в прошлом году он пережил трансфер в «Челси» за 80 млн после нескольких феерических лет в «Байере». Первый сезон в Англии Кай потратил на раскачу, но в то же время у Лёва футболист стал играть больше, чаще и результативнее – Йоги ставит Хаверца на позиции под нападающим слева или справа. На Евро его конкурентом будет Томас Мюллер, но не исключено, что тренер найдет способ использовать обоих одновременно.

ЧТО ЗА ТРЕНЕР

Йоахим Лёв Фото: Getty Images

Чемпион мира, вице-чемпион Европы, бронзовый призер двух ЧМ – у Йоахима Лёва в 61 год полно наград и медалей, о которых не нужно напоминать. Правда, со времен последнего титула на Кубке Конфедераций-2017 прошло уже четыре года, а если копнуть поглубже, то регресс в сборной Германии можно отсчитывать еще победой в 2014 году. Казалось, что тренер уйдет после провала на ЧМ в России, но и увольнение не случилось, и Германия не выздоровела. В таком неопределенном периоде бундестим пробудет до конца Евро, после чего ее почти наверняка возглавит бывший помощник Лёва Ханси Флик.

Причины и беды Германии не только в Лёве, но еще и в пассивности федерации, в проблемах молодежного футбола, в шаблонных методах подготовки игроков. Поэтому забывать о величии тренера сборной не стоит: у него огромная мотивация пошуметь на прощание и пристроиться на работу в клубный футбол, по которому он давно скучает.

ЗАЯВКА НА ТУРНИР

Сборная Германии (Нойер, Рюдигер, Клостерманн, Гинтер, Хаверц, Горецка, Киммих, Джан, Гюндоган, Гнабри, Сане) Фото: Getty Images

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Матс Хуммельс, Эмре Джан (все – «Боруссия» Д), Антонио Рюдигер («Челси»), Никлас Зюле («Бавария»), Маттиас Гинтер («Боруссия» М), Робин Госенс («Аталанта»), Марсель Хальстенберг, Лукас Клостерманн (все – «РБ Лейпциг»), Робин Кох («Лидс»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»).

Полузащитники: Тони Кроос («Реал»), Йозуа Киммих, Леон Горецка, Джамал Мусиала (все – «Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Кай Хаверц («Челси»), Йонас Хофманн, Флориан Нойхаус (оба – «Боруссия» М).

Нападающие: Томас Мюллер, Серж Гнабри, Лерой Сане (все – «Бавария»), Тимо Вернер («Челси»), Кевин Фолланд («Монако»).

РАСПИСАНИЕ

15 июня. Франция – Германия (22:00, Мюнхен)

19 июня. Португалия – Германия (19:00, Мюнхен)

23 июня. Германия – Венгрия (22:00, Мюнхен)

ПРОГНОЗ

Несмотря на все проблемы, Winline считают Германию одним из фаворитов турнира – выше немцев котируются только Франция, Англия, Бельгия и Испания. Больше того, победа Германии в группе смерти оценивается высоко и наравне с французами – коэффициент 2,30

Действительно, есть основания полагать, что Германия мобилизуется под короткий турнир и сможет рассчитывать на удачную сетку плей-офф, тем более часть игр команда проведет в родном Мюнхене. С другой стороны, о победе или хотя бы о полуфинале говорить рано, пока мы вживую не увидим тот сюрприз, который готовит на прощание Йоахим Лёв. Пока кажется, что Европе достаточно команд опытнее и сыграннее немцев.

КАК ГЕРМАНИЯ ВЫСТУПИТ НА ЕВРО? Выиграет турнир Проиграет в финале Остановится в полуфинале Выйдет в 1/4, но не дальше Остановится в 1/8 финала Не выйдет из группы

Другие профайлы команд Евро-2020:

Евро-2020 Лёв позвонил Мюллеру и предложил вернуться в сборную (Bild) 11/05/2021 В 04:54