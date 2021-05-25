Тренер Ханс-Дитер Флик подписал контракт с Немецким футбольным союзом и возглавит сборную Германии после Евро-2020.
По информации Bild, действие соглашения начнется после чемпионата Европы и продлится до домашнего для немцев Евро-2024. Зарплата Флика – около 6,5 миллиона евро в год: это меньше, чем было в «Баварии».
«Ханси Флик подписывает контракт, несмотря на другие предложения – в том числе от «Барселоны» и «Реала», – написал журналист Bild Тоби Альтшаффль.
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«Барса» контактировала с Фликом, но он уходит в сборную (ESPN)
- С «Баварией» Флик выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
- Нынешний главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв покинет команду после Евро-2020. Он тренировал бундестим с 2006-го.
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