Трудно поверить, что модник и пижон Карим Бензема на самом деле выбрался из бедной семьи в неблагополучном районе. Коко, как уменьшительно звали его в детстве, – шестой ребенок из девяти в семье алжирских беженцев. Родители Карима поселились в коммуне Брон – одной из самых криминальных точек на окраине Лиона. Естественно, с малых лет Бензема так часто влипал в проблемы из-за блатных друзей, что первый тренер футболиста до сих пор удивляется, что он выбился в люди.

Лучшим другом детства Коко был Карим Зенати, который старше на пять лет. Друг защищал пухлого алжирца на улицах и в школе, и Коко всегда старался отплатить за это.

В 2003-м Зенати совершил серию грабежей и через три года сел в тюрьму. «Мы рождаемся в насилии. Насилие во всех кварталах, в школе. Мы не осознаем, нападая на кого-то, что совершаем плохое», – оправдывался Зенати после суда в 2006-м. Он вышел по УДО и в 2009 году попался на контрабанде 200 кг марихуаны из Испании. Копы устроили погоню за Каримом на белой Audi TT с проколотой шиной. А всего за пару дней до форсажа по Лиону Зенати в компании Бензема из вип-ложи смотрел матч «ткачей» с «Марселем». Коко часто навещал приятеля в тюрьме, а после освобождения даже нашел ему работу.

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Карим Зенати и Карим Бензема Фото: Eurosport

Второй близкий приятель Бензема – его агент Джазири, третий Карим в их компании. И это было бы смешно, если бы не буйный характер импресарио. Однажды Джизири не понравилось, что написал журналист L’Equipe про Бензема, и Карим-3 пришел в компании Карима-2 отстаивать честь Карима-1. Журналист чудом избежал мордобоя. Но Джазири не такой уж неадекват: он же выбил для Коко сочный контракт с «Реалом» на 10 млн евро в год.

«Окружение Карима весьма жуткое. Большинство интересуют только деньги, они думают, что все продается и все покупается», – писали в El Monde о приятелях футболиста. В результате Бензема как настоящий дворовый парень чтит друзей детства и отдает им должное. И эта дружба все 2010-е втягивала Карима в отвратительные скандалы, которые сломали его карьеру в сборной Франции и стоили титула чемпиона мира.

В апреле 2010 года полиция Парижа провела рейд по борьбе с незаконной проституцией. Во Франции легализована торговля сексом, но только после совершеннолетия. В ходе операции копы задержали 18 девушек в клубе Zaman Cafe в центре Парижа. Одна из них – Захия Дехар – рассказала полицейским, что обслуживала Карима Бензема и Франка Рибери, когда ей еще не было 18.

Первым с ней познакомился Карим в 2008-м. А через год Бензема порекомендовал Захию Франку. Проститутку вызвали в Мюнхен на день рождения полузащитника. После праздника Рибери, который женат и воспитывает двоих детей, стал постоянным клиентом Дехар. Франку девушка сказала, что ей 20 лет.

Карим Бензема летом 2008-го Фото: Getty Images

Когда история вскрылась (Захия дала подробное интервью местному таблоиду), обоих игроков вызвали на допрос в полицию и предъявили обвинение в подстрекательстве к проституции и сексе с несовершеннолетней. Скандал стоил Бензема поездки на чемпионата мира-2010, а Рибери провел провальный турнир в Южной Африке, как и вся сборная Франции.

Разбирательство тянулось четыре года. Лишь в 2014-м парижский суд оправдал футболистов, потому что не нашлось достаточно доказательств, что Франк и Карим знали настоящий возраст Захии.

Оказалось, что в 2008-м, когда Бензема еще играл за «Лион», друзья затащили его в парижский ночной клуб, где нападающий и познакомился с девицей. Захия соврала, что ей 18, и Карим не только пользовался ее услугами, но и оплачивал Дехар билеты в европейские города, в которых он находился в момент прихоти. Один из друзей, затащивший форварда в тот клуб, – его агент Джазири.

На следующий чемпионат мира Бензема все же попал – это стало его последним шоу в майке сборной. Карим забил три мяча и отдал один ассист. Но в четвертьфинале Франция проиграла немцам (0:1). Бензема ловил множество слов поддержки. Но самым неожиданным оказалось сообщение от Рианны.

«Карим Бензема, я чувствую твою боль», – написала певица. Оказалось, что на ЧМ Ри поддерживала сборную Франции. «Нет побед без боли», – ответил ей Карим. После этого они продолжили общение в интернете, а летом 2015-го папарацци слили фотки, как футболист и певица отдыхают вместе в США. Они приезжали в клубы на разных машинах, а под утро выходили через задние двери вместе. Прятались в неприметных закусочных и ходили ужинать по четыре часа.

Карим Бензема и Рианна в кафе Фото: Getty Images

Это мог быть самый красивый роман для иммигранта из нищего квартала Лиона. Но Карим все испортил сам. На тот момент Рианна еще переживала разрыв с Крисом Брауном, который избивал певицу, и не хотела торопить события. А Бензема – вот это настоящий форвард – действовал со свойственным ему напором. В итоге Ри бросила игрока «Реала». Спустя всего несколько недель Карим влип в главный скандал жизни, который сломал его карьеру. И без помощи друзей снова не обошлось.

В июне 2015-го звезде «Динамо» Вальбуэна позвонил незнакомец, который представился Уассом. Мужик сообщил, что у него есть секс-видео с Матьё. Уасс предложил Вальбуэна связать его с каким-нибудь представителем, чтобы они договорились о передаче записи за 150 тысяч евро. Динамовец согласился, и на следующий день Уассу позвонил человек от Матьё по имени Лукас.

Лукас выяснил, что видео снял не сам Уасс: ему предложили шантаж Мустафа Зауи и Алекс Анго – служащие тренировочного центра «Марселя», за который играл Вальбуэна. Мужчины хотели закрыть долги на деньги игрока. Но Матьё мог узнать их, поэтому в деле и нарисовался Уасс.

Шантажисты не учли одного: Лукасом оказался комиссар полиции, который под видом представителя Вальбуэна взялся за раскрутку дела. Переговоры о передаче денег намеренно затянулись, и бандюганы привлекли к шантажу нового посредника – друга детства Бензема Карима Зенати. Всех шантажистов тут же поставили на прослушку.

2 ноября 2015-го Зенати организовал встречу между Зауи и Бензема, на которой они обсуждали детали шантажа. До этого Бензема уже переговорил с Вальбуэна. По словам экс-динамовца, Карим умолял его заплатить вымогателям. А когда тот отказался, Бензема позвонил Зенати и обматерил Матьё за упертый характер. Аудиозапись разговора оказалась у журналистов радиостанции Europe 1, которая полностью опубликовала ее в вечерних новостях. Мир впервые узнал, что уже полгода творится в личной жизни Вальбуэна. Спустя два дня Бензема и клоунов-шантажистов арестовали.

Матьё Вальбуэна и Карим Бензема Фото: Getty Images

В результате Коко провел ночь в участке. Чуть позже Карима и Матьё отстранили от сборной Франции, и 70% читателей L’Equipe поддержали решение – токсичная атмосфера в сборной на ЧМ-2010 еще не забылась. Но Вальбуэна и так не блистал в сборной, а Бенз был лучшим бомбардиром команды. Из-за скандала нападающий пропустил следующие ЧМ и Евро и пролетел мимо титула чемпиона мира.

Весной 2021-го стало известно, что решающий суд по делу Бензема пройдет в октябре. Если его вина подтвердится, Кариму грозит срок до пяти лет и 75 тысяч евро штрафа.

Бензема не требовались деньги, у него не водилось проблем с Вальбуэна. Но он должен был помочь друзьям-жуликам в их идиотской затее. В результате футболист и приятелей не выручил, и себя лишил самого важного титула, остатков репутации и, если так решит суд, нескольких лет свободы. Бензема вернули в сборную перед Евро-2020. Возможно, для 33-летнего форварда это последний международный турнир.

Карим так и живет по принципу «Мы с первого класса вместе и за все, что делаем, отвечаем тоже вместе». Но как и героев «Бригады», эта мантра привела Карима лишь к трагедии.

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