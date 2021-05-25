Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал приглашение Дениса Черышева в сборную России на Евро-2020 после неудачного сезона в «Валенсии».

– Тебя не удивило, что Черчесов, несмотря на все проблемы, вызывал Черышева в сборную?

– Давай вернемся в 2018-й и вспомним реакцию общественности на вызов Черышева в сборную на чемпионат мира. В итоге Денис начинал не основным игроком, но стал одним из героев и лучшим бомбардиром команды с 4 голами. Черчесов держит такие вещи в голове. Мы когда-то говорили со Станиславом Саламовичем о вызове Андрея Семенова в сборную. Многие скептически относились к этому футболисту, а главный тренер выпускал его в составе. Но мало кто обращал внимание на статистику – до недавнего времени с Семеновым в старте сборная ни разу не проигрывала в официальных матчах.

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Не исключаю, что и про Черышева в голове у Черчесова подобная история. Да, игрок мало выходит на поле, подвержен травмам. Но он уже прошел большой турнир со сборной, плюс, если его правильно подготовить, он сможет принести пользу. Не думаю, что он рассматривается в качестве игрока стартового состава, но он всегда будет готов помочь, – сказал Генич Eurosport.ru

В прошедшем сезоне Денис провел 22 официальных матча за «Валенсию», не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи.

На групповой стадии Евро-2020 Россия сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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