Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян пропустит Евро-2020.
Как сообщает Eurostavka, 17-летний игрок не сможет прибыть на сбор национальной команды в Австрии из-за бактериальной ангины. Это означает, что болезнь помешает Захаряну попасть в заявку сборной России на чемпионат Европы.
- В сезоне-2020/21 Захарян провел в РПЛ за «Динамо» 13 матчей
- На счету 17-летнего полузащитника – 3 гола и 3 ассиста.
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