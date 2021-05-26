Медицинский штаб «Реала» давал коллегам из сборной Испании добро на вызов защитника Серхио Рамоса в состав национальной команды на Евро-2020.
Разговор медиков состоялся 18 мая, и врачи «Реала» одобрили потенциальную игру Рамоса за сборную – об этом сообщает Cope. За день до этого Серхио входил в предварительную заявку главного тренера Луиса Энрике, но в итоге мадридского капитана не оказалось в списке.
- На турнир не вызван ни один футболист «Реала».
- Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля, Испания попала в группу с Польшей, Словакией и Швецией.
Евро-2020
«Больно не играть за Испанию». Рамос – о невызове в сборную
Евро-2020
Энрике объяснил, почему не вызвал Рамоса на Евро
Евро-2020
Рамос не вызван на Евро. В сборной – ни одного игрока «Реала»