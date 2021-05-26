На чемпионате Европы-2020 будет выступать сильнейшая сборная Дании в XXI веке – ключевые футболисты на хорошем счету в топ-лигах, выигрывают титулы и надевают капитанские повязки в клубах. Характер и дисциплина, тактика и класс, молодые таланты и состоявшиеся звезды – у сборной Дании есть все, чтобы стать большим открытием чемпионата и замахнуться на нечто большее.

ПУТЬ НА ЕВРО-2020

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Дания уверенно вышла на Евро из одной группы со Швейцарией, Ирландией, Грузией и Гибралтаром. Команда заняла вторую строчку, пропустив вперед швейцарцев, но при этом датчане ни разу не проиграли и стали единственными в отборе, кто эту самую Швейцарию победил. Разница мячей +17, хоть и выстроенная на костях Гибралтара, тоже стала лучшим показателем в группе.

Выводил команду на Европу в 2019 году совсем другой тренер – 68-летний Оге Харейде, который планировал уйти из сборной после мэйджора. Но в его планы вмешался коронавирус – истекший контракт тренера-пенсионера не продлили, а сборную возглавил Каспер Хьюлманд.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

КАК ИГРАЮТ

Датчане, кажется, уже лет 20 играют строго по схеме 4-2-3-1. Эта формация закладывается еще в футбольных школах как средство от всех проблем, поэтому игроки в стране вырастают обученные и качественные, но довольно шаблонные. Дания может сыграть дисциплинированно и тактически грамотно, но когда потребуется нестандартное решение, все будет зависеть от формы и настроя Кристиана Эриксена. В «Интере» Антонио Конте сделал его более привязанным к обороне футболистом, что сказывается и на показателях в сборной – в 2021 году Дания забила 14 мячей за 3 матча, и Крис ни в одном их них не поучаствовал как автор или ассистент.

С другой стороны, у Дании больше нет такой тяжелой зависимости от Эриксена, какая была раньше, что позволяет команде изредка экспериментировать – пробовать 3-5-2 или перестраиваться в 4-3-3, где первостепенность плеймейкера оттеняют фланговые игроки или полузащитники второго темпа – Томас Дилейни и Пьер-Эмиль Хёйбьерг.

Состав Дании хорошо сыгран и предсказуем – так вышло, что на каждой позиции в схеме 4-2-3-1 есть по одному топ-игроку, который и занимает место в основе. Под сомнение можно поставить только железобетонность молодого центрфорварда Йонаса Винда (кроме него, все футболисты основы выступают в больших командах чемпионатов топ-4). Скамейка датчан классом ниже, но тоже способна на подвиги – второй состав Дании в марте грохнул Молдавию 8:0.

КТО ИЗ ЗВЕЗД НЕ ПРИЕДЕТ

У Дании нет никаких потерь – на чемпионат Европы приедут все звезды, все самые большие молодые таланты и все ближайшие резервисты. В Дании помнят казус, когда в 2018 году из-за проблем с профсоюзом футболистов-профессионалов на официальный матч со Словакией вышли игроки из любительских лиг страны (и уступили всего лишь 0:3), а также учитывают опасности пандемии, поэтому под Евро мобилизовали сразу 52 футболистов. Да, есть основная заявка из 26 человек, но на крайний случай есть и полностью засекреченный состав-Б.

В него, вероятно, вошел полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор – опорник провел уверенный сезон в России, но в сборной его упорно игнорируют, предпочитая на ту же позицию в резерве игроков Чемпионшипа и чемпионата Швеции. Тот, кто прямо следит-следит за Данией, заметит отсутствие Лассе Шёне (но он уже не в «Аяксе», а всего лишь в «Херенвене»), Пионе Систо (зачах после «Сельты» в «Мидтьюлланне») и капитана «Брентфорда» (рвущейся в АПЛ датской колонии в Англии) Хенрика Дальсгора. Но для всех перечисленных есть крепкие альтернативы.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Симон Кьер Фото: Getty Images

Симон Кьер, 32 года («Милан»)

Карьера капитана сборной Дании состоит из красивых взлетов, больных падений и странных трансферных решений. Защитник уже в 19 лет дебютировал в основе команды Серии А, ему прогнозировали титулы в топ-клубах АПЛ и Ла Лиги, но он выбирал либо рассыпающиеся после трофеев проекты («Вольфсбург» Феликса Магата, «Лилль» Руди Гарсии), либо деньги («Фенербахче»), поэтому пропустил тот возраст, когда переходят в топовые клубы.

В 30 лет, без титулов и на издыхании в «Севилье» в Кьера поверил Стефано Пиоли, в которого, в свою очередь, поверил «Милан». В итоге Симон переживает лучшее время в карьере – пусть «россонери» финишировали вторыми и он снова остался без наград, зато в ренессанс «Милана» он вложил гораздо больше, чем полузапасной Эриксен – в чемпионство «Интера».

ГЛАВНЫЙ ЯНГСТЕР

Йонас Винд Фото: Getty Images

Йонас Винд, 22 года («Копенгаген»)

Главная беда Дании – это отсутствие результативных страйкеров. Пока потенциал Каспера Дольберга растворяется в увядающей «Ницце», а Юссуф Поульсен из «Лейпцига» и Мартин Брэйтуэйт из «Барсы» вжились в функции сервировщиков, Каспер Хьюлманд протестировал в сборной талант Йонаса Винда из «Копенгагена». И получилось удачно: 22-летний гигант провел во взрослой команде всего шесть матчей, но уже забил три мяча, один из которых в ворота Тибо Куртуа.

Карьеру парня курирует отец Пер – 65-летний ветеран тренирует вратарей «Копенгагена» и даже играл за сборную в 70-х, а брат Мортен, агент, помогает принимать правильные решения и не сбегать в топ-чемпионаты при первой возможности. Винд прогрессирует медленно, но стабильно – удачный перфоманс на Евро, да еще и в основе сборной, поможет сделать резкий скачок.

ЧТО ЗА ТРЕНЕР

Каспер Хьюлманд Фото: Getty Images

Тренерская карьера Каспера Хьюлманда стартовала в 26 лет и шла своим чередом, пока спустя 10 лет коуч не вдохновился сборной Испании на Евро-2008. Феерическое владение мячом и покатушки Хави с Иньестой повлияли на его философию, он увлекся тактикой, как и подобает молодому гику, поднял середняков из «Норшелланна» в чемпионы, а потом получил большой аванс в Бундеслиге – его назначили преемником Томаса Тухеля в «Майнце».

Но пропагандировать комбинационный футбол в Германии гораздо сложнее, чем в Дании. Там у Каспера не пошло, зато «Норшелланн» принял его назад и перезапустил карьеру. В 48 лет Хьюлманду выпал второй большой шанс: у сборной Дании самый классный подбор исполнителей, с которым тренер когда-либо сталкивался, что поможет воплотить ему даже лютые тактческие фантазии.

ЗАЯВКА НА ТУРНИР

Дания, командное фото. Верхний ряд: Шмейхель, Кьер, Поульсен, Кристенсен, Винд, Хёйбьерг. Нижний ряд: Меле, Дилейни, Эриксен, Брэйтуэйт, Васс. Фото: Eurosport

Вратари: Каспер Шмейхель («Лестер»), Фредерик Рённов («Шальке»), Йонас Лёссль («Мидтьюлланн»).

Защитники: Симон Кьер («Милан»), Андреас Кристенсен («Челси»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Йоаким Меле («Аталанта»), Йоахим Андерсен («Фулхэм»), Даниэль Васс («Валенсия»), Йенс Стюгер Ларсен («Удинезе»), Матиас Занка Йоргенсен, Николай Бойлесен (оба – «Копенгаген»).

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Интер»), Томас Дилейни («Боруссия» Д), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»), Матиас Йенсен, Кристиан Нёргор (оба – «Брентфорд»), Андерс Кристиансен («Мальмё»).

Нападающие: Мартин Брэйтуэйт («Барселона»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Йонас Винд («Копенгаген»), Каспер Дольберг («Ницца»), Миккель Дамсгор («Сампдория»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Сков Ольсен («Болонья»), Андреас Корнелиус («Парма»).

РАСПИСАНИЕ

12 июня. Дания – Финляндия (19:00, Копенгаген)

17 июня. Дания – Бельгия (19:00, Копенгаген)

21 июня. Россия – Дания (22:00, Копенгаген)

ПРОГНОЗ

Winline не относит датчан к фаворитам Евро – в линейке команд-претендентов они только девятые. Но у команды есть несколько скрытых козырей: во-первых, все матчи команды пройдут в Копенгагене – а это хороший шанс не просто выйти из группы B с Россией, Бельгией и Финляндией, а даже возглавить ее. Кэф на такой расклад – 3,65 (ниже Бельгии, но выше России).

Во-вторых, лучшим командам группы B предстоят матчи с не самыми сильными соперниками: даже если Дания финиширует второй, в плей-офф она встретится с Турцией, Швейцарией или Уэльсом. Последние две команды датчанам спокойно покорялись в последние годы – а дальнейший путь зависит от жребия.

КАК ВЫСТУПИТ ДАНИЯ НА ЕВРО-2020 Не выйдет из группы Остановится в 1/8 Остановится в 1/4 Как минимум полуфинал

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Чемпионат Испании Кьер перейдет в «Севилью» 31/07/2017 В 18:49