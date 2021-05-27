Швейцария – один из парадоксов Евро-2020. Команда без звезд, но вовсе не команда-звезда идет девятой в рейтинге ФИФА среди европейских сборных – выше вице-чемпионов мира Хорватии и, скажем, Нидерландов. По букмекерским котировкам швейцарцы – второй претендент на выход из группы, но в составе нет заметных игроков вроде Чалханоглу или Бэйла, как у конкурентов по четверке.

Спокойную страну с часами и сыром никто не боится, но на двух последних мэйджорах сборная стабильно выходила в плей-офф и с достоинством вылетала в 1/8 финала. Чего ждать от Швейцарии в 2021-м?

Евро-2020 Топ-игроки забили на Евро-2020. Турнир пройдет без кучи звезд 19/05/2021 В 11:02

Путь на Евро

Швейцарцы оказались в квалификации вместе с Данией, Ирландией, Грузией и Гибралтаром. Стартовали с упущенной победы над датчанами – 3:0 к 76-й минуте превратились в 3:3 с эквалайзером на 93-й. Осенью «красные кресты» снова не удержали преимущество и скатали ничью с Ирландией, а в октябре вовсе присели на 0:1 в Копенгагене.

Но в качельных играх Швейцария иногда вырывала очки. После поражения от Дании они выдали трехматчевый финишный винстрик, дождались осечки скандинавов в Дублине и вышли на Евро с первого места.

Оптимальный состав

Как играют

В этом цикле Швейцария перестроилась от схемы с четырьмя защитниками в уверенные 3-4-1-2. После ЧМ-2018 из обоймы вылетел Фабиан Шер, а к Аканджи с Эльведи пристроился номинальный латераль Родригес. В опорной зоне все заливают бетоном Джака и Фройлер, впереди у тренера Петковича все тоже предсказуемо (Шачири под Эмболо с Сеферовичем), ротируются только фланговые игроки.

Края и определяют тактическую гибкость швейцарцев. Под определенных соперников можно парковать автобус и выпускать оборонительных Мбабу/Видмера и Цубера, а можно покусывать контратаками с быстрым Варгасом и подключениями того же Родригеса (подстраховка справляется и без Рикардо).

Кто из звезд не приехал

Все сильнейшие игроки Швейцарии в ростере. Не удивляет отсутствие в заявке опытного центрбека Михаэля Ланга с 30+ матчами за сборную, который проиграл конкуренцию в «Гладбахе» и не вышел в Бундеслиге даже на минуточку.

Странно, что Владимир Петкович не позвал форварда «Рейнджерс» Седрика Иттена, который затащил важный отборочный матч с Грузией. Но страйкер выпал из основы «Глазго» и прилип к лавке у Стивена Джеррарда, а шансов подсидеть трех тузов нападения Швейцарии у него нет. Похожая ситуация у Албиана Айети из «Селтика» – шести голов в ШПЛ недостаточно даже для расширенной заявки на Евро. В остальном у Швейцарии играют сильнейшие.

Главная звезда

Янн Зоммер, Швейцария – Испания, Лига наций Фото: Getty Images

Янн Зоммер, 32 года («Боруссия» Мёнхенгладбах)

Конечно, при наличии капитана «Арсенала» Гранита Джаки и баночника «Ливерпуля» Джердана Шачири нужно выделять их, но разницу в этой сборной делает один человек. Янн Зоммер после выдающегося прошлого сезона (лидер по сэйвам, проценту отраженных ударов и второй по проценту отбитых пенальти в Бундеслиге-2019/20) показал просто обычные цифры – 2,6 спасения в среднем за матч, всего шесть сухих игр в сезоне.

Зато прыжки Янна в раме дважды попадали в топ-5 тура группового этапа ЛЧ, а сам швейцарец залетел в заголовки мировых медиа после двух отраженных пенальти от Серхио Рамоса в Лиге наций УЕФА. Так что Джака, конечно, может отобрать миллион мячей в опорке, а Шачири – завалить ударом из-за штрафной. Но в одиночку у Швейцарии матчи вытаскивают не они, а парень с повязкой на волосах и во вратарских перчатках.

Главный янгстер

Бечир Омерагич, 19 лет («Цюрих»)

В этом составе национальной команды не так много молодых, но в окончательную заявку наверняка попадет самый свежий из швейцарцев. Омерагич, центральный защитник «Цюриха», провел второй полный сезон в локальной Суперлиге и попал на 25-е место в рейтинге молодых талантов от L’Equipe.

Бечир уже дебютировал в сборной (вышел на семь минут с Испанией в Лиге наций), прокачал прайс на Transfermarkt до 5 млн евро и вошел в топ-5 по ценнику в местной лиге. «Мои кумиры – Серхио Рамос, Тьяго Силва и Эмир Спахич», – говорил Омерагич два года назад. Возможно, он единственный, у кого в идолах бывший игрок ярославского «Шинника», «Торпедо» и «Локомотива».

Что за тренер

Владимир Петкович, Швейцария Фото: Getty Images

Швейцарец боснийского происхождения Владимир Петкович узнал о назначении в сборную «красных крестов» еще в декабре 2013-го и возглавил ее после ЧМ в Бразилии. Он откровенно сбежал из «Лацио», где выиграл единственный трофей в карьере и вот уже четвертый отборочный цикл допиливает самый важный проект в жизни. Неожиданно Петкович работает со сборной дольше (семь лет) и успешнее (57,4% выигранных матчей) остальных коучей в истории страны. И в спокойной Швейцарии никто не собирается ничего менять.

Заявка на турнир

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» Мёнхенгладбах), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин («Монпелье»), Грегор Кобель («Штутгарт»);

Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия» Дортмунд), Лорис Бенито («Бордо»), Нико Эльведи («Боруссия» Мёнхенгладбах), Кевин Мбабу («Вольфсбург»), Бечир Омерагич («Цюрих»), Рикардо Родригес («Торино»), Сильвен Видмер («Базель»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Джордан Лотомба («Ницца»), Эрай Джюмарт («Базель»);

Полузащитники: Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Боруссия» Мёнхенгладбах), Ремо Фройлер («Аталанта»), Джибриль Соу («Айнтрахт»), Адмир Мехмеди («Вольфсбург»), Джердан Шачири («Ливерпуль»), Рубин Варгас («Аугсбург»), Стивен Цубер («Айнтрахт»), Эдмилсон Фернандес («Майнц»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Дэн Ндойе («Ницца»), Анди Зечири («Брайтон»);

Форварды: Брель Эмболо («Боруссия» Мёнхенгладбах), Марио Гавранович («Динамо» Загреб) Харис Сеферович («Бенфика»).

*Заявка расширенная и к 1 июня должна сократиться с 29 до 26 фамилий.

Расписание

12 июня. Уэльс – Швейцария (16:00 мск, Баку);

16 июня. Италия – Швейцария (22:00 мск, Рим);

20 июня. Швейцария – Турция (19:00 мск, Баку).

Прогноз

Швейцарцы – лишь 12-е в претендентах на титул. Интересно, что впереди них Турция, хотя у «красных крестов», по мнению БК Winline , больше шансов выйти из группы. Конечно, соблазнительно сказать, что они созданы для нестыдного вылета в первом раунде плей-офф.

Если Швейцария действительно займет второе место, как ей предсказывают, то в 1/8 финала встретится с кем-то из русской группы – самой Россией, Данией или Финляндией (вряд ли Бельгией). И для Станислава Черчесова это будет самый опасный соперник – Дзюба с остальными победителями Испании запросто недооценят врагов, а организованным швейцарцам только это и нужно.

КАК ВЫСТУПИТ ШВЕЙЦАРИЯ НА ЕВРО-2020? Не выйдет из группы Попадет в плей-офф Доберется до 1/4 Запрыгнет в полуфинал

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