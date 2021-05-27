Третий город в серии текстов про столицы чемпионата Европы – Севилья, в которой изнывал от жары легенда «Зенита» Александр Кержаков. В знойной столице Андалусии придумали корриду и фламенко, там родился Дон Жуан и умер футболист «Севильи» Антонио Пуэрта.

Стадион

«Ла Картуха» Фото: Getty Images

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Конечно, в первую очередь город ассоциируется с легендарным «Рамон Санчес Писхуан», где великие победы добывала «Севилья» и остановилось сердце Пуэрты. За проведение матчей Испании на этой арене кричала и статистика: в 25 матчах на этом стадионе «Красная фурия» лишь пять раз теряла очки. На «Рамон Санчес Писхуан» оказались биты аргентинцы, немцы, голландцы, англичане и другие серьезные ребята. Но последний матч сборной прошел там аж в 2016-м: тогда досталось Украине, а все решил единственный гол Альваро Мораты.

Но все же игры Евро примет «Ла Картуха». Стадион на 60 тысяч зрителей возвели в 1997-м специально под чемпионат мира по легкой атлетике. Арена включалась в олимпийскую заявку города на Игры-2004 и -2008.

Теперь Олимпийский стадион – дом сборной Испании, несмотря на беговые дорожки. «Бетис» и «Севилья» договорились пользоваться им только на время реконструкции своих арен.

В 2003-м «Ла Картуха» уже принимала крупный турнир: «Порту» в дополнительное время вырвал у «Селтика» Кубок УЕФА. А в апреле «Барселона» разгромила «Атлетик» и взяла Кубок Испании именно на Олимпийской арене в Севилье.

Расписание матчей

27 июня, 1/8 финала: первое место в группе В : первое место в группе В сыграет со третьим местом из групп А, D, E, F (21:00 мск)

Ферран Торрес и Альваро Мората Фото: Getty Images

Какие клубы есть в городе

Севилья поделена на две части, и местное дерби входит в топ самых жарких противостояний Европы. Конечно, «Севилья» более могущественный клуб, но и «Бетис» в порядке: за четыре последних сезона «огурцы» дважды финишировали в шестерке.

«Бетис» больше ассоциируется с рабочим классом, потому что стадион «бело-зеленых» расположен ближе к бедному району. «Севилья» же – клуб аристократов из центра. Конечно, разделение на сословия в 2021-м не так заметно, но все-таки остается актуальным.

Логично, что в городе бегают команды, связанные с «красно-белыми» и «бело-зелеными»: резервные составы, фарм-клубы «Севилья Атлетико» и «Бетис Депортиво», а еще женские коллективы.

Для любителей футбольного подземелья есть клубы «Херена» (из Херены), «Антониано» (из Лебрихи) и «Томарес» (из Томареса). Первые двое выступают в дивизионе Терсера, последние упали совсем глубоко.

Самый крутой футболист города

Хесус Навас, «Севилья» Фото: Getty Images

За 131-летнюю историю в «Севилье» выступала россыпь блистательных игроков, включая самого Александра Кержакова. Тем удивительнее, что главная звезда клуба до сих пор в игре.

Хесус Навас родился в городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, который входит в провинцию Севильи, и в 13 лет поступил в местную команду. Через два года талантливого коротышку разглядел главный клуб Андалусии.

Местные фанаты, которые не носят бело-зеленое джерси «Бетиса», обожают Наваса. Во-первых, он проделал путь от академии до трех кубков Лиги Европы. Во-вторых, он главный ветеран: ни один мужчина за всю историю не сыграл за «Севилью» больше Хесуса (563 матча – на 248 больше, чем у ближайшего преследователя). В-третьих, он самый титулованный футболист клуба – никто не выигрывал за андалусийцев семь трофеев.

Навас – символ преданности и романтики. В 2006 году он отказался от трансфера в «Челси», потому что боялся сильной тоски по родине. Через семь лет вингер повзрослел и отважился на трансфер в «Ман Сити», где должен был комфортно себя чувствовать в компании Альваро Негредо, Хави Гарсии, Давида Сильвы и аргентинцев во главе с Мануэлем Пеллегрини.

И все равно любовь к родному городу и клубу оказалась сильнее: Навас сослался на хроническую тоску и вернулся в «Севилью». Ему всего 35, а в его честь уже назван стадион: фарм-клуб «Севилья Атлетико» играет на арене «Хесус Навас» в матчах Сегунды Б.

Причины приехать после пандемии

Севильский кафедральный собор Фото: Getty Images

Севилья точно привлечет любителей классической литературы. Именно в этом городе родился прославленный Дон Жуан, а Хосе убил Кармен. В Севилье зародилась коррида. Для фанатов опасного спорта открыта арена «Маэстранса», которая вмешает 14 тысяч любителей следить за противостоянием быка и тореадора. Еще Севилья считается родиной зажигательного фламенко: в XVIII веке танец вышел из подпольных баров и стремительно завоевал официальные сцены всего мира.

Если отвлечься от матчей «Севильи» и «Бетиса», можно разглядеть потрясающую архитектуру. В месте, где даже в январе цветут апельсиновые деревья, расположилось множество парков, соборов, храмов, башен и дворцов. В Севилью обязательно стоит приехать, даже если билета на футбол у вас нет.

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