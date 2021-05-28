Сборная Нидерландов вряд ли приехала на чемпионат Европы проигрывать Северной Македонии, но фаворитом Евро команду Франка де Бура точно не назовешь. Рассказываем самое важное, что нужно знать об «оранье».

Путь на Евро

Нидерланды уверенно прошли отборочный турнир и вышли со второго места группы C. Команда лишь дважды потеряла очки, уступив дома Германии и скатав ничейку в Северной Ирландии. За поражение от немцев в Амстердаме удалось отомстить в Гамбурге, а о нулевой ничьей с британцами никто не переживал – она обеспечила досрочное попадание на Евро. В остальном «оранжевые» были безупречны: в восьми матчах они заколотили 24 мяча и пропустили семь.

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Голландским болельщикам стоит переживать лишь по одной причине: весь отбор к Евро-2020 с командой работал Роналд Куман – Де Бура назначили в конце сентября, спустя почти год после окончания квалификации. С Франком Нидерланды пока не демонстрируют футбол того же уровня, что с Куманом. Ни в Лиге наций, ни в отборочной группе к ЧМ-2022 «оранжевые» не идут на первом месте, а из конкурентоспособных сборных Де Бур переиграл только Польшу, и то с оговорками – Роберт Левандовский провел на поле лишь первый тайм.

Оптимальный состав

Как играют

Де Бур не отступает от традиционной схемы 4-3-3. Голландцы придерживаются заветов Ринуса Михелса как в играх с топами вроде сборной Германии, так и с командами уровня Гибралтара. Большинство атак проходит через фланги – много работы выполняют крайние защитники. В средней линии обязанности распределены так: если Жоржиньо Вейналдум и Дэйви Классен играют ближе к нападающим, то Френки де Йонг располагается в глубине, откуда задает направление атакам.

В команде Де Бура мало суперзвезд, зато достаточно взаимозаменяемых футболистов высокого класса. Именно поэтому пока сложно прогнозировать, кто получит больше времени на Евро. В отсутствие Вирджила Ван Дейка на место в центре обороны будут в равной степени претендовать Маттейс Де Лигт, Стефан Де Врей и Джоэль Велтман, при этом есть еще Натан Аке и Дэйли Блинд, способные сыграть не только в центре, но и слева. Та же ситуация на других позициях: интересных имен много, но только Де Бур имеет представление, как будет их тасовать – в предыдущих матчах он делал это хаотично.

Вряд ли у Де Бура большие планы на Куинси Промеса: суперзвезда РПЛ уже не играет большой роли в сборной. Тренер даже не звал вингера «Спартака» на мартовский сбор, поэтому его присутствие в итоговом списке из 26 футболистов – расчет как на игрока замены.

Кто из звезд не поехал

Главная потеря не только Нидерландов, но и всего Евро-2020 – Ван Дейк. Центральный защитник решил пройти полноценный курс восстановления перед новым сезоном: голландцу не хочется из-за спешки сломаться на Евро и еще полгода сидеть в лазарете «Ливерпуля».

Вирджил ван Дейк и Марко Ройс в матче Германия – Нидерланды Фото: Getty Images

Не сыграет и Райан Бабел. Вице-чемпион мира-2010 все еще горяч: он провел отличный сезон в «Галатасарае», где забил семь мячей и сделал пять ассистов в 32 матчах. Де Бур до последнего вызывал Бабела в сборную, но с каждым разом отводил ему на поле все меньше времени – даже с Гибралтаром дал лишь девять минут. Понятно, почему 34-летний нападающий не попал даже в расширенную заявку из 34 игроков: на Евро нужен ростер из равноценных по силе игроков.

Главная звезда

Мемфис Депай, 27 лет («Лион»)

В отсутствие Ван Дейка в сборной Нидерландов нет никого более обсуждаемого и интересного, чем Мемфис Депай. Уроженец Ганы провел еще один блистательный сезон в «Лионе», благодаря чему совсем скоро может переехать в «Барселону», где его ждет Куман.

Депай заслужил полноценный второй шанс на топ-уровне. После провала в «МЮ» он четыре года без сбоев выступал во Франции. Мощный перфоманс на Евро либо улучшит условия в «Барсе», либо поможет найти альтернативный вариант. Поэтому Депаю обязательно надо вытащить команду хотя бы в 1/8 финала и напомнить о величии оранжевой сборной, которая пропустила два крупных турнира подряд.

Главный янгстер

Райан Гравенберх, 19 лет («Аякс»)

Еще год назад об этом центральном полузащитнике знали только большие любители Эредивизии и фанаты FIFA. Гравенберх провел в сезоне-2019/20 всего девять матчей за основу «Аякса», зато в футбольном симуляторе его рейтинг легко прокачивается минимум на 20 пунктов. В новом сезоне в потенциал Гравенберха поверил Эрик тен Хаг. Благодаря тренеру «Аякс» получил полноценную замену Донни ван де Беку, а сборная Нидерландов – игрока, которым можно освежить игру со скамейки.

Пока полузащитник сыграл за основу Нидерландов только три встречи и провел на поле в сумме 64 минуты, но Де Буру хватило этого, чтобы включить его в окончательный список. Агент парня – Мино Райола, а Transfermarkt уже оценивает его в 28 млн евро, так что Гравенберха точно ждет светлое будущее. Возможно, перемены наступят уже после Евро-2020.

Райан Гравенберх Фото: Getty Images

Что за тренер

Де Бур работает со сборной с сентября 2020 года, и пока его результаты в национальной команде нельзя назвать выдающимися. С голландцами Де Бур пока не обыграл ни одну топовую сборную, а на Евро команда вышла без его участия. Не исключено, что в случае успеха все будут говорить о багаже Кумана – тренировать национальную команду у Роналда получалось лучше, чем «Барселону».

До Нидерландов Де Бур тоже не блистал тренерскими идеями. Он неплохо начал в «Аяксе», взяв четыре чемпионства подряд, но затем команда выдохлась, и Франка попросили. Его пригласил «Интер», но осознал ошибку через три месяца. Тренер нашел работу в АПЛ: с ним «Кристал Пэлас» проиграл четыре стартовых матча без единого забитого мяча – очередное увольнение. Последней работой перед сборной стало путешествие в Америку. В первом сезоне «Атланта» Де Бура дошла до финала конференции, а год спустя не вышла из группы на постковидном турнире MLS is back – с тренером логично попрощались. Несмотря на столь неоднозначное резюме, уже через пару месяцев Де Буру пришло приглашение от сборной. Де Бур у руля сборной – настолько нелогичный вариант, что эта команда обязана удивить нас на Евро.

Заявка на турнир

Вратари: Яспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич»), Мартен Стекеленбург («Аякс»).

Защитники: Патрик ван Анхольт («Кристал Пэлас»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд («Аякс»), Юррьен Тимбер («Аякс»), Дензел Дамфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Джоэль Велтман («Брайтон»), Стефан де Врей («Интер»), Оуэн Вейндал (АЗ).

Полузащитники: Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Райан Гравенберх («Аякс»), Дэйви Классен («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Тён Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон («Аталанта»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»).

Нападающие: Стевен Бергейс («Фейеноорд»), Мемфис Депай («Лион»), Коди Гакпо (ПСВ), Доньелл Мален (ПСВ), Люк де Йонг («Севилья»), Куинси Промес («Спартак»), Ваут Вегхорст («Вольфсбург»).

Расписание

13 июня. Нидерланды – Украина (22:00 мск, Амстердам);

17 июня. Нидерланды – Австрия (22:00 мск, Амстердам);

21 июня. Северная Македония – Нидерланды (19:00 мск, Амстердам).

Прогноз

Самый надежный букмекер Winline не видит голландцев в числе первых претендентов на победу в чемпионате Европы, но отдает им должное и ставит на восьмое место. Все сборные перед «оранье» – супертопы вроде Германии и Испании, а позади из по-настоящему грозных команд осталась разве что Хорватия.

Сейчас сборная Нидерландов – самая загадочная команда Евро. Тренер-неудачник, много футболистов из внутреннего чемпионата и лидер, которому нужно доказывать, что он таковым является – голландцы могут как ворваться в финал, так и в очередной раз провалиться.

Даже выход из группы не станет простым: Австрия, Украина и даже Северная Македония способны отобрать очки. Что говорить об 1/8 финала, где сборной Нидерландов не стоит ждать кого-то слабее. В худшем случае соперником станет Италия, в лучшем – Чехия или Польша.

КАК ВЫСТУПЯТ НИДЕРЛАНДЫ НА ЕВРО-2020? Выиграют турнир Проиграют в финале Остановятся в полуфинале Вылетят в 1/4 финала Дойдут только до 1/8 финала Не выйдут из группы

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