Казахстанский спортивный журналист Айдын Кожахмет в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru вспомнил глупый вопрос, заданный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову на пресс-конференции.

«К нам приезжала сборная России. Пресс-конференция перед игрой. Сидит Станислав Черчесов. И один наш журналист задает ему вопрос: «И все-таки… Спустя столько времени вы не жалеете, что дали тогда Смолову пробить пенальти. Зачем вы дали Смолову пробить пенальти?» У тебя это вызывает смех, а у меня – обиду, что такие люди работают, их аккредитовывают, пускают на пресс-конференции», – сокрушается Кожахмет.

Сборная России обыграла Казахстан на выезде со счетом 4:0 в отборе к Евро-2020.

В группе I команда Черчесова заняла второе место, пропустив вперед Бельгию, казахстанцы стали пятыми.

Федор Смолов смазал пенальти в серии 11-метровых в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Форвард исполнил «паненку», мяч поймал Даниэль Субашич.

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