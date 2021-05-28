Казахстанский спортивный журналист Айдын Кожахмет в интервью Анару Ибрагимову для Eurosport.ru вспомнил глупый вопрос, заданный главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову на пресс-конференции.
«К нам приезжала сборная России. Пресс-конференция перед игрой. Сидит Станислав Черчесов. И один наш журналист задает ему вопрос: «И все-таки… Спустя столько времени вы не жалеете, что дали тогда Смолову пробить пенальти. Зачем вы дали Смолову пробить пенальти?» У тебя это вызывает смех, а у меня – обиду, что такие люди работают, их аккредитовывают, пускают на пресс-конференции», – сокрушается Кожахмет.
- Сборная России обыграла Казахстан на выезде со счетом 4:0 в отборе к Евро-2020.
- В группе I команда Черчесова заняла второе место, пропустив вперед Бельгию, казахстанцы стали пятыми.
- Федор Смолов смазал пенальти в серии 11-метровых в четвертьфинале чемпионата мира-2018. Форвард исполнил «паненку», мяч поймал Даниэль Субашич.
Чемпионат России
«Я его закопаю!» Денисов вспомнил конфликт с Черчесовым
Чемпионат России
Журналист Латипов: «Черчесов – кремень. Глубокий, умный»
ЧМ-2018
Латипов рассказал, как Смолов извинялся после пенальти на ЧМ